De kleinere HomePod-miniluidspreker van Apple is er en kost slechts $ 99

(Pocket-lint) - Apple heeft een nieuwe HomePod aangekondigd. De HomePod mini genoemd, het is een kleinere, compactere slimme luidspreker.

Het lijkt eigenlijk op Apples HomePod op ware grootte, compleet met een buitenkant van mesh-stof in zwarte en witte kleuren. Maar het heeft een kortere, meer bolvormige vorm en een klein display aan de bovenkant om Siris lichten en volumeregelaars te laten zien. Het is ook niet alleen een spreker; het werkt als een hub voor alle HomeKit-apparaten, zodat u alles kunt bedienen, van uw slimme sloten tot uw verlichting wanneer u niet thuis bent.

1/3 Apple

De HomePod mini is voorzien van de Apple S5-chip, die volgens Apple computermodellen in staat stelt om te tweaken hoe de luidspreker 180 keer per seconde klinkt terwijl je muziek afspeelt. Meerdere HomePod-miniluidsprekers kunnen ook synchroon werken en ze kunnen zelfs "op intelligente wijze" een stereokoppelingservaring creëren wanneer ze zich in dezelfde kamer bevinden. Apple gebruikt ook de U1-chips van de iPhones van vorig jaar om de Handoff- functie te ondersteunen.

Raadpleeg onze uitgebreide gids voor meer informatie over de nieuwe HomePod mini. Je kunt vanaf hier ook het hardware-evenement van Apple bekijken.

HomePod mini kost $ 99 (£ 99) wanneer de voorbestellingen in de VS beginnen op 6 november 2020, met verzending op 16 november 2020. Apple heeft ook ondersteuning beloofd voor muziekdiensten van derden, waaronder Pandora, Amazon Music en iHeartRadio. Spotify staat niet op de lijst.

De originele HomePod kostte $ 349 toen deze voor het eerst werd gelanceerd in 2018. Bekijk hier onze recensie van die slimme luidspreker.

Geschreven door Maggie Tillman.