Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples HomePod klinkt fantastisch, maar de algemene kritiek was dat de implementatie van Siri te wensen overlaat.

Apple zal zeker een HomePod van de tweede generatie moeten produceren om te kunnen concurreren met zijn rivalen - Amazon Echo en Google Home - en het lijkt erop dat het eindelijk zover kan zijn.

Hier kijken we naar de laatste geruchten over de HomePod 2, evenals naar wat we willen zien van een apparaat van de tweede generatie - wat een directe vervanging kan zijn of het kan een goedkoper secundair apparaat zijn voor elders in huis.

Binnenkort goedkoper model

Prijs onder de £ 200?

De Apple HomePod werd begin 2018 uitgebracht en kostte oorspronkelijk behoorlijk wat meer dan de Amazon Echo- en Google Home- alternatieven waartegen hij concurreert.

Het probleem is dat de verkoop van slimme luidsprekers momenteel wordt aangedreven door kwantiteit - Google Nest Mini voor deals van het type £ 29 / $ 29 bijvoorbeeld - niet noodzakelijkerwijs kwaliteit, hoewel er zeker een argument is om te suggereren dat dit aan het veranderen is.

We hopen dat een goedkopere HomePod rond de $ 200 / £ 200 zal liggen om te concurreren met Amazons Echo Studio en Googles Home Max .

Wat betreft de releasedatum heeft Apple een hardware-evenement aangekondigd voor 13 oktober. De iPhone 12 zal naar verwachting worden onthuld, en de HomePod 2 is ook een mogelijkheid.

Dit zijn de functies die we graag zouden willen zien verschijnen op de volgende Apple HomePod.

Apple leek Bluetooth te proberen te onderdrukken in vroege iteraties van iOS - het was echt begraven in de app Instellingen, misschien omdat Apple wilde dat gebruikers in plaats daarvan hun eigen AirPlay-technologie gebruikten. Zo is het tegenwoordig niet meer - Bluetooth staat centraal, net als in Android.

Het is daarom een beetje vreemd dat de eerste HomePod geen apparaten ondersteunt die er via Bluetooth op zijn aangesloten, vooral wanneer - neem dit - we weten dat HomePod daadwerkelijk Bluetooth heeft en deze gebruikt voor het installatieproces. Het ontbreken van Bluetooth is voor veel huizen erg beperkend, vooral als je bedenkt dat de HomePod een apparaat is dat is ontworpen voor een gemeenschappelijke ruimte.

Oké, dus dit valt in de categorie "het zal nooit gebeuren", maar wees geduldig terwijl we ervan dromen dat HomePod de beste Spotify Connect- luidspreker is die er is. We denken dat het onwaarschijnlijk is dat de HomePod het ooit zal hebben (zoals Amazon Echo-apparaten), omdat Apple als Apple de voorkeur zal geven aan zijn eigen AirPlay-technologie. HomePod biedt echter ondersteuning voor Spotify en andere streamingproviders - zie hieronder.

Zoals we hieronder hebben vermeld, suggereert een patent dat een aankomende HomePod gebarenbediening zal hebben als alternatief voor spraak (naast de huidige aanraakbedieningen ). We denken dat dit waarschijnlijk voor basisdingen zal zijn, zoals het veranderen van het volume of naar het volgende nummer gaan om het simpel te houden.

Dat zou een veel aangenamere benadering zijn in plaats van onnodige knoppen toe te voegen.

Het probleem met Siri op HomePod is dat het geen vliegvergunning heeft gekregen - er ontbreken enkele essentiële zaken, zoals ondersteuning voor internetradio, afgezien van Apples eigen Music 1 en het lijdt geen twijfel dat Siri achterblijft bij de flexibiliteit van Google Assistent en de kogelvrijheid Amazon-gerichte Alexa .

Toch twijfelen we er niet aan dat Apple Siri goed zal krijgen - dit is tenslotte een van s werelds meest vindingrijke bedrijven waar we het over hebben. Vergeleken met de mogelijkheden van zowel Amazon Alexa als Google Assistant, staat Siri nu bijna derde in de race, ook al debuteerde het als eerste.

Er is de Google Nest Mini. Er is de Amazon Echo Dot . Hoe zit het met een beter klinkende luidspreker genaamd de HomePod Mini? Het kan nog steeds relatief premium zijn - misschien $ 99 / £ 99 of $ 129 / £ 129 om het op te nemen tegen de Amazon Echo en Echo Plus?

We konden zien dat een redelijk geprijsde (niet per se goedkope) HomePod het redelijk goed doet.

Apples AirPower heeft het nooit gehaald, maar waarom kon HomePod 2 niet draadloos worden opgeladen? Nu dat zou erg handig zijn.

Je kunt HomePods natuurlijk al stereopair koppelen, maar wat als er HomePod Mini en ook een subwoofer was en je alles zou kunnen synchroniseren in een systeem dat bij je Apple TV past? Nu is er een ding.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over een HomePod 2 van de tweede generatie, inclusief wat er naar verwachting op de nieuwe luidspreker zal verschijnen.

Apple stuurde uitnodigingen voor het volgende hardware-evenement, dat op 13 oktober zal plaatsvinden. Het bedrijf zal naar verwachting de iPhone 12 aankondigen, naast de AirTags, HomePod 2 en AirPods Studio-hoofdtelefoons.

Apple zou naar verluidt concurrerende audioproducten uit zijn winkels hebben gehaald in afwachting van nieuwe lanceringen van het bedrijf, waaronder de gerapporteerde HomePod 2.

Apple hield op 15 september zijn speciale Time Flies-evenement, maar er werd geen melding gemaakt van HomePod. In plaats daarvan concentreerde het evenement zich op de nieuwe iPad Air en iPad 8e generatie, evenals de Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, Fitness + en Apple One-abonnementsservice.

Bloombergs Mark Gurman en Debby Wu, die allebei een goede staat van dienst hebben als het gaat om het onthullen van Apples geheimen, beweren dat in september naast de Apple AirPods Studio over-ear hoofdtelefoon een kleinere, goedkopere HomePod wordt verwacht .

Ondersteuning voor muziekdiensten van derden, zoals Spotify, Tidal en Deezer, komt naar Apples HomePod zoals we al een tijdje vermoedden, hoewel er geen bevestiging is van welke services daadwerkelijk worden ondersteund. De aankondiging kwam in een persbericht van Apple over verschillende op ontwikkelaars gerichte verbeteringen: "HomePod heeft ook een nieuw programma om muziekdiensten van derden te integreren".

Het is duidelijk dat Siris mogelijkheden achterlopen bij Google Assistant en Amazon Alexa in hun vermogen om zich aan te passen aan natuurlijke taal. Apple heeft de afgelopen tijd verschillende bedrijven op het gebied van AI (kunstmatige intelligentie) gekocht en het nieuwste bedrijf , Inductiv, zal Apple in staat stellen om gegevens die binnenkomen - vermoedelijk door gebruikersinteracties - beter te analyseren en zo de inspanning van machine learning te vergroten.

De originele HomePod was op 14 mei uitverkocht in de Apple Store, maar kwam weer beschikbaar met een langere doorlooptijd. Het lijkt er echter op dat de voorraden nu laag zijn en het is duidelijk dat HomePods worden verkocht met een prijs van $ 200 bij BestBuy en andere winkels.

Het gerucht gaat dat iOS 14 nieuwe mogelijkheden voor Apple-apparaten zal inluiden om niet-standaard apps als standaardopties te gebruiken. En dat betekent ook meer flexibiliteit voor de HomePod, aangezien klanten Spotify of andere muziekdiensten kunnen gebruiken op de slimme luidspreker van Apple - niet alleen Apple Music.

Dergelijke nieuwe functionaliteit zou waarschijnlijk naast een nieuwe HomePod worden gelanceerd, maar er is geen reden waarom het oudere model hiervoor ook niet zou kunnen worden bijgewerkt.

Een Bloomberg-rapport , geschreven door Mark Gurman, heeft verschillende functies beschreven die naar verwachting op de niet-uitgebrachte apparaten van Apple zullen verschijnen, waaronder een goedkopere HomePod.

Volgens Gurman: "Apple werkt ook al aan een goedkopere HomePod voor volgend jaar. Het huidige model van $ 300 is niet erg goed verkocht. Het nieuwe model heeft waarschijnlijk twee tweeters (een soort luidspreker), in plaats van zeven. in de huidige HomePod. "

Een verleende patentaanvraag suggereert dat de HomePod van de volgende generatie gezichtsherkenning en controle via handgebaren zou kunnen hebben.

Zoals met al dergelijke patenten die online verschijnen nadat ze de vertrouwelijke status hebben verloren, is deze oorspronkelijk een tijdje geleden ingediend - in dit geval in 2017. En hoewel de HomePod niet expliciet wordt genoemd, is het vrij duidelijk dat daar het patent naar verwijst.

Een rapport van de toeleveringsketen van Apple , via de Chinese site Sina, beweert dat een goedkopere versie van de HomePod-luidspreker mogelijk Beats-branding draagt.

Het rapport zei ook dat Apple in gesprek is met MediaTek over de productie van het nieuwe model, dat $ 199 zou kosten als het in de uitverkoop gaat.

De Taiwanese Economic Daily en Mac Okatara beweerden beide dat Apple van plan was om in de tweede helft van 2018 een meer betaalbare versie van de Siri-compatibele luidspreker te lanceren voor tussen de $ 150 - $ 200. Dat is natuurlijk nooit gebeurd, maar dat wil niet zeggen dat het niet zal gebeuren.

Geschreven door Dan Grabham. Bewerken door Britta O'Boyle.