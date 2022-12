Hoe maak je een stereopaar Amazon Echo luidsprekers?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Een van de voordelen van meerdere Amazon Echo's is de mogelijkheid om een meerkameropstelling te gebruiken en in meerdere kamers tegelijk muziek af te spelen. Maar misschien vindt u ook dat u een paar Echo's wilt maken en stereogeluid wilt hebben, verdeeld over de rechter- en linkerspeaker.

Het goede nieuws is dat je precies dat kunt doen. Met deze handleiding kunt u twee Echoluidsprekers instellen als een stereopaar, met het rechter- en linkerkanaal verdeeld over de twee luidsprekers.

Wat heb je nodig?

Twee identieke compatibele Echo-speakers

Amazon Alexa app

Allereerst heb je twee compatibele Echo's van hetzelfde model nodig. Wij gebruikten de nieuwste Echo Dot 5th gen-modellen die in 2022 werden gelanceerd, een met de klok en een zonder.

Dit proces werkt ook met andere modellen. Dit omvat het volgende:

Echo (2e, 3e en 4e gen)

Echo Dot (3e en 4e gen)

Echo Plus (1e en 2e gen)

Echo Studio

Echo Show 5 (1e en 2e gen).

Het is vermeldenswaard dat u niet per se identieke luidsprekers hoeft te gebruiken, maar voor de geluidsbalans kunt u het beste twee van dezelfde soort gebruiken. Dus u kunt technisch gezien een 5e gen Echo Dot koppelen aan een 4e gen model als u dat wilt.

We gaan er ook vanuit dat je ze hebt ingesteld met de Alexa-app en dat je de app hebt geïnstalleerd. Zo niet, zorg ervoor dat u uw Echo-speakers instelt volgens de instructies die bij hen zijn geleverd, en ongeacht of u een Android-telefoon of iPhone hebt, zorg ervoor dat u de Alexa-app hebt geïnstalleerd.

Een handige tip voor deze tutorial: onthoud de speakernamen of hernoem ze naar iets dat je gemakkelijk zult onthouden, zodat je weet welke twee apparaten je eigenlijk wilt koppelen en niet per ongeluk de verkeerde koppelt.

Het proces

Zodra je hebt wat je nodig hebt en de twee luidsprekers online en ingesteld zijn, open je de Alexa-app, tik je op het tabblad 'Apparaten' en zoek je een van de luidsprekers waarmee je een stereopaar wilt maken. Je vindt ze ofwel onder het tabblad 'Echo', of je vindt ze in de kamer waar je ze hebt gegroepeerd.

Tik nu op die Echo-luidspreker en druk in het volgende scherm op het tandwiel Instellingen in de hoek van het scherm om de instellingen van de luidspreker te openen. Volg nu het proces:

Zoek en selecteer 'Stereo Pair/Subwoofer'.

Kies de twee luidsprekers die u wilt koppelen en tik op 'Volgende'.

Kies welke luidspreker links en welke rechts is, tik op 'Volgende'.

Maak een naam voor uw paar en druk op 'Opslaan'.

Nog een kleine tip: wat rechts of links is, hangt af van hoe u ze beluistert. Als ze onder uw TV staan met uw gezicht naar u toe, moeten rechts en links u spiegelen. Als ze aan weerszijden van uw bed komen te staan, met het gezicht naar u toe, moeten ze overeenkomen met uw linker- en rechterkant.

Zodra u de linker- en rechterkant heeft ingesteld en een naam heeft gegeven aan het paar, drukt u op opslaan en klaar is kees. Je bent klaar om ze als stereopaar te gebruiken.

Als u nu een van deze twee luidsprekers vraagt om muziek af te spelen, wordt deze automatisch als stereopaar afgespeeld. Dat betekent dat als u het stemcommando gebruikt om de aandacht te trekken, het slechts een van beide zal waarschuwen, en ook als u op de knoppen bovenaan tikt om te pauzeren of af te spelen, of het volume aan te passen, zal het dat op beide doen, als een paar.

