Welke Amazon Echo apparaten hebben een temperatuursensor?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon voegt al enige tijd sensoren toe aan Echo-apparaten, waardoor het scala aan mogelijkheden dat ze bieden wordt uitgebreid en ze functies kunnen vervullen die verder gaan dan alleen het afspelen van muziek.

Een van de interessante sensoren is de temperatuursensor. Deze zit in een selecte verzameling Echo-apparaten en het zal je misschien verbazen dat hij niet in alle apparaten beschikbaar is.

Hier zijn de apparaten met een temperatuursensor.

Welke Echo heeft een temperatuursensor?

Je vindt een temperatuursensor in de volgende apparaten:

Echo Plus (3 gen)

Echo (4 gen)

Echo Dot (5 gen)

Echo Dot met klok (5 gen)

Dat klopt - geen van de Echo Show-apparaten heeft een temperatuursensor ingebouwd.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Controleren of uw Echo een temperatuursensor heeft

Als je niet zeker weet welke versie Echo je hebt en of die op de lijst staat, ga dan naar de Alexa-app op je smartphone, zoek de Echo waarin je geïnteresseerd bent en tik erop.

U ziet de temperatuur in het gedeelte "status".

De echte ster hier is de Echo Dot (5 gen), want met deze en een slimme stekker kunt u gemakkelijk een thermostatisch geregeld verwarmingssysteem in een kamer creëren met een minimum aan gedoe.

Squirrel_widget_12855923

Wat kun je doen met de temperatuursensor?

Dit is waar dingen interessant worden omdat het echt nuttig kan zijn. Ten eerste, als je slimme verwarming hebt aangesloten op Alexa, moet je leren om onderscheid te maken tussen deze twee sensoren wanneer je met Alexa praat.

Als u zegt "Alexa, welke temperatuur is het in huis?" dan zal Alexa de gemiddelde temperatuur voor uw huis rapporteren.

Als u echter de Echo-speaker met de temperatuursensor vraagt, zal deze u vertellen hoe hij de temperatuur meet. Het helpt hier om de Echo toe te wijzen aan een kamer in de Alexa-app, omdat Alexa dan zal rapporteren "De temperatuur van de woonkamer is...", zodat je weet waar je de temperatuur voor krijgt.

Kun je Routines maken op basis van de temperatuursensor?

Het maken van een Routine rond de temperatuursensor is eenvoudig en de Alexa-app zal je daarin begeleiden als je op de temperatuurinformatie tikt.

Net als andere Routines krijg je de optie om de trigger te specificeren, in dit geval een temperatuur boven of onder een limiet die je definieert, vervolgens een tijdsbestek (dagen, uren) en vervolgens de actie die moet worden ondernomen.

Volg gewoon deze stappen:

Tik in de Alexa-app op Meer > Routines Tik op de + in de rechterbovenhoek Geef de Routine een naam Tik onder "Wanneer dit gebeurt" op Smart Home > het Echo-apparaat dat u wilt gebruiken Selecteer Boven/Belaag en de triggertemperatuur, druk op Opslaan Selecteer het tijdsbestek Voeg de actie toe die u wilt uitvoeren - ook hier wilt u misschien op Smart Home drukken om een stekker aan te zetten, uw slimme verwarming aan te zetten of een aangesloten ventilator in te schakelen.

Geschreven door Chris Hall.