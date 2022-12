Fire TV op de Echo Show 15: alles wat je moet weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Echo Show 15 is de grootste van de Echo Show-apparaten, waardoor het veel nuttiger is als een extra display aan de muur in uw huis.

Het grotere scherm betekent dat het een beter apparaat is voor het consumeren van video, dus het was geen verrassing toen Amazon aankondigde dat het de volledige Fire TV-ervaring zou krijgen tijdens zijn lanceringsevenement van september 2022.

Voor degenen die de Echo Show 15 bezitten, is die update nu aangekomen, en hier is alles wat je erover moet weten.

Wat is de Echo Show 15?

De Echo Show 15 is de grootste van de Echo Show-apparaten, zo genoemd omdat het een 15-inch display heeft. Het is een plat apparaat, ideaal om aan de muur te bevestigen, hoewel je er ook een standaard voor kunt krijgen als je het op een oppervlak wilt hebben.

Wat is Fire TV?

Fire TV is de naam die Amazon gebruikt voor zijn tv-apparaten. Dat omvat de zoals de Fire TV Stick, maar er zijn ook Fire TV's - televisies die hetzelfde platform bedienen. Het doel van Fire TV is om een volledig scala aan streamingdiensten aan te bieden, met behulp van een geweldige interface waarmee je snel naar verschillende bronnen kunt navigeren of verder kunt gaan waar je gebleven was.

Hoe krijg ik de Fire TV-update voor de Echo Show 15?

Als je de Echo Show 15 hebt, zou de update automatisch moeten zijn gebeurd. Zo niet, ga dan naar Instellingen > Apparaatopties > Controleren op software-updates.

Daar wordt handmatig gecontroleerd of er een update beschikbaar is, zodat je die kunt installeren. Bij ons kwam de update automatisch binnen.

Fire TV instellen op de Echo Show 15

Uw Echo Show 15 zal u waarschijnlijk vragen om de Fire TV-ervaring in te stellen. Je ziet verschillende hoogtepunten van Fire TV op het startscherm verschijnen en als je doortikt, start dat het installatieproces.

Tik gewoon op Aan de slag om te beginnen.

U wordt gevraagd om de streamingdiensten te selecteren die u gebruikt, zoals YouTube, Netflix, Amazon Video, enzovoort. Deze apps worden vervolgens geïnstalleerd, zodat ze in de Fire TV-gebruikersinterface verschijnen.

U wilt een Alexa-afstandsbediening kopen

De volgende stap is het instellen van de bediening. Met de Echo Show 15 kunt u een Fire TV-afstandsbediening aansluiten en het wordt aanbevolen om de Alexa Voice Remote (3 gen) te gebruiken voor de beste resultaten. Je kunt extra afstandsbedieningen kopen - je hoeft niet dezelfde te gebruiken die je misschien elders in huis hebt.

Vervolgens kun je deze koppelen met de Echo Show 15 door de instructies op het scherm te volgen. Als u van plan bent om de Echo Show 15 als Fire TV-apparaat te gebruiken, zult u die afstandsbediening echt willen hebben, omdat de aangeboden TV-apps geen volledige aanraakbediening bieden - dat komt omdat ze zijn ontworpen voor televisies.

Met behulp van de Alexa Voice Remote is de ervaring dan hetzelfde als op uw tv, en alles is veel gemakkelijker.

U kunt ook kiezen voor een virtuele afstandsbediening, waarmee u de bediening op het scherm krijgt, hoewel u hiermee door de knoppen op het scherm moet navigeren, wat veel tikken en selecteren met zich meebrengt. Probeer gewoon de virtuele afstandsbediening te gebruiken om uw e-mailadres in te voeren om u aan te melden en u zult wensen dat u in plaats daarvan een fysieke Alexa-afstandsbediening had.

Zodra u deze stappen hebt voltooid, bent u klaar om in Fire TV te springen en te gaan kijken.

Aanmelden bij uw bestaande services

Natuurlijk, voordat u iets kunt bekijken, moet u zich aanmelden bij uw accounts voor andere services dan Amazon. Omdat u zich bij het instellen van de Echo Show 15 bij uw Amazon-account hebt aangemeld, hebt u al toegang tot Amazon Video.

Maar voor de andere services die je zult gebruiken, moet je een abonnement hebben en je vervolgens aanmelden volgens de instructies op het scherm.

Dan kun je kijken wat je wilt, net als op elk ander Fire TV-apparaat.

Andere bedieningselementen voor Fire TV op Echo Show 15

Buiten de Fire TV-omgeving zijn er extra bedieningselementen die u kunt openen op de Echo Show 15. Ga naar Instellingen en u vindt opties om de afstandsbedieningen te bedienen en de begeleide installatie uit te voeren - maar u vindt hier ook ouderlijk toezicht, zodat u bijvoorbeeld aankopen van tv-inhoud kunt beperken.

U kunt ook uw live tv-kanalen bedienen via deze extra instellingen.

