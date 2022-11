Amazon belooft Matter-ondersteuning voor Echo en Eero-apparaten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon heeft aangekondigd dat het de smart home connectiviteit standaard Matter zal omarmen voor zijn Echo en Eero apparaten. Het zal het platform aanvankelijk aan 30 apparaten toevoegen, wat naar eigen zeggen meer dan 100 miljoen producten zal omvatten die zich al bij klanten thuis bevinden.

Matter is een industriebrede standaard die smart home-fabrikanten overnemen om ervoor te zorgen dat hun producten zonder veel moeite met elkaar communiceren en verbinding maken. Het is ontworpen om het voor consumenten gemakkelijk te maken om nieuwe apparaten van verschillende merken in te stellen zonder de pijn om ze handmatig met elkaar te laten samenwerken.

Amazon is een van de oprichters van de nieuwe alliantie en levert een belangrijke bijdrage. En het voegt Matter-ondersteuning toe naast andere protocollen die het al naleeft in producten, zoals Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth LE en Thread.

"Vanaf het begin is het ons doel geweest om Alexa compatibel te maken met zoveel mogelijk smart home-apparaten - ongeacht de protocollen waarop ze zijn gebouwd," schreef de directeur smart home van het bedrijf, Marja Koopmans in een blogpost.

"Vandaag de dag kunnen klanten meer dan 30.000 Works With Alexa-apparaten mixen en matchen in verschillende protocollen om een heerlijke smart home-ervaring te creëren met Alexa. Met de lancering van Matter verwachten we dat een nog grotere verscheidenheid aan apparaten en ervaringen na verloop van tijd beschikbaar komt voor onze klanten."

Amazon zal beginnen met het toevoegen van Matter-ondersteuning aan 17 verschillende Echo-apparaten, slimme pluggen, schakelaars en lampen, met Android setup beschikbaar vanaf december. Het zal volgen met iOS-ondersteuning en extra apparaten begin volgend jaar.

Geschreven door Rik Henderson.