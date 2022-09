Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tijdens zijn evenement van 2022 september kondigde Amazon Eero Internet Backup aan voor zijn mesh Wi-Fi-routers. Hiermee kunnen Eero-gebruikers een "back-up" internetverbinding instellen, die wordt ingeschakeld wanneer zich een storing voordoet. Er zijn weinig details bekend over hoe het werkt, maar Pocket-lint heeft de eerste aankondiging en ondersteuningsdocumenten doorgelezen om eventuele vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Wat is Eero Internet Backup en hoe werkt het?

Eero Internet Backup is een nieuwe softwarefunctie waarmee gebruikers van Eero-apparaten een nabijgelegen mobiele hotspot of een ander Wi-Fi-netwerk als back-up kunnen instellen, inclusief 2,4 GHz- en 5 GHz-netwerken. Als het internet uitvalt, kunt u uw Eero-netwerk overschakelen op uw back-upbron. Het wordt door je hele huis uitgezonden - zodat al je aangesloten apparaten online blijven.

"Met Eero Internet Backup en een capabele hotspot kunt u genieten van HD-videostreaming, videoconferenties, muziekstreaming of online gaming, zelfs tijdens internetuitval", legt Amazon uit. "Eero Internet Backup kan ook detecteren wanneer een uitval voorbij is en uw Eero-netwerk automatisch terugschakelen naar uw oorspronkelijke internetverbinding, zodat u zich over één ding minder zorgen hoeft te maken."

Amazon heeft op dit moment weinig anders onthuld over hoe de functie werkt, maar persbeelden suggereren dat je de functie binnen de Eero-app zult kunnen bedienen, of op zijn minst daar kunt instellen.

Wie kan Eero Internet Backup gebruiken en is het gratis?

Zowel nieuwe als bestaande Eero-apparaten zullen in staat zijn om Eero Internet Backup af te tappen, hoewel Amazon zei dat het alleen beschikbaar is voor Eero Plus (Eero's premium serviceplan) en "geselecteerde ISP-klanten" met een compatibel Eero-apparaat. Eero Plus biedt toegang tot meer functies en uitgebreid ouderlijk toezicht. Het kost $9,99 per maand in de VS, maar kijk hier voor de meest recente prijzen in uw deel van de wereld.

Welke snelheden kunt u verwachten van Eero Internet Backup?

Amazon heeft dat nog niet vermeld - maar het heeft gewaarschuwd dat uw "dekking, snelheden en betrouwbaarheid" zullen variëren, afhankelijk van de back-upverbinding.

Wanneer zal Eero Internet Backup beschikbaar zijn om te proberen?

Amazon zei dat Eero Internet Backup in de "komende maanden" beschikbaar zal zijn. Vermoedelijk betekent dat in Q4 2022 of tegen het einde van het jaar.

Wil je meer weten?

Bekijk Eero's support hub voor Eero Internet Backup. Je kunt ook Eero's blogpost lezen waarin de functie wordt aangekondigd.

Pocket-lint heeft verder lezen over Amazon's jaarlijkse herfst hardware showcase, mocht je daar ook in geïnteresseerd zijn:

Geschreven door Maggie Tillman.