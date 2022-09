Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon's betaalbare smart home beveiligingsmerk, Blink, krijgt twee nieuwe apparaten om het assortiment uit te breiden.

De Blink Mini Pan Tilt is geen standalone apparaat als zodanig. In plaats daarvan is het een houder die je koppelt aan een Blink Mini camera die gebruikers de mogelijkheid geeft om de omgeving nauwkeuriger in de gaten te houden.

In de houder kan de camera op afstand naar links en rechts worden gedraaid en op en neer worden gekanteld. Dat geeft een breder zicht voor video-opnamen, tot 360 graden dekking.

Een Blink Mini kan via micro-USB aan de Pan Tilt-houder worden bevestigd. Hij kan dan op een plank of tafelblad worden geplaatst. Een optionele muurbevestiging zal ook beschikbaar zijn.

Het tweede product is een Blink Wired Floodlight Camera. Deze biedt 1080p live video, tweeweg audio en, om een tuin of oprit te verlichten wanneer hij beweging detecteert, 2600 lumen LED-verlichting. Hij kan worden gebruikt met een optionele Blink Sync Module 2 en een USB-station om videoclips lokaal op te slaan, of met een Blink Abonnementsplan om ze te uploaden naar de cloud.

De Blink Mini Pan Tilt is nu te bestellen voor $29,99 voor de houder zelf. Je kunt hem ook kopen in een bundel met een Blink Mini camera voor $59,99.

De Blink Wired Floodlight Camera kost 99,99 dollar als hij in de "komende maanden" arriveert.

