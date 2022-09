Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon heeft aangekondigd dat het de Fire TV-ervaring naar de Echo Show 15 gaat brengen, de grootste van zijn Echo Show-apparaten.

Amazon zegt dat 70 procent van de Echo Show 15-klanten het apparaat gebruikt voor het bekijken van videocontent, dus het is logisch om de ervaring van tv-kijken te verbeteren.

Dat betekent dat je de vertrouwde Fire TV-interface kunt openen en door je content kunt bladeren, zonder dat het er anders uitziet dan op je andere apparaten.

Dat zal de videokijkervaring veel beter maken, zodat je een reeks verschillende diensten kunt openen, zodat je kunt blijven kijken naar wat je elders hebt genoten.

Je zult in staat zijn om je een weg te vegen door die Amazon Video-shows waar je van houdt, zoals Jack Ryan of Rings of Power, om ze op het kleinere scherm te bekijken.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

De Echo Show 15 werd in 2021 gelanceerd, ontworpen om aan de muur te worden gemonteerd en klanten een groter scherm te geven dan de vorige Echo Show 10.

De grote schermervaring ondersteunt ook dingen zoals plaknotities, zodat je herinneringen voor je familie kunt achterlaten, terwijl een van de meer geavanceerde functies de mogelijkheid is om de gebruiker die ervoor staat te herkennen en in te loggen op hun Amazon-account om inhoud op hen af te stemmen.

Beste Ring-deals: vind goedkope deals voor Ring-deurbellen en -camera's Door Conor Allison · 10 januari 2022 Ring biedt een breed assortiment camera- en videodeurbellen. Dit zijn de beste aanbiedingen.

Amazon heeft nog niet al te veel details gegeven over de Fire TV-ervaring op de Echo Show 15, maar het komt als een gratis update in november.

Pocket-lint Home Security in samenwerking met Ezviz. Vind alle laatste content op onze hub.

EZVIZ is een wereldwijde leider in slimme thuisbeveiliging en richt zich op het bouwen van beveiligingsoplossingen van het volgende niveau, aangedreven door intelligente video, geavanceerde AI en cloud-infrastructuur. Met vestigingen in 130+ landen, worden we vertrouwd door miljoenen gezinnen die genieten van visuele bescherming en tastbare vreugde die onze producten bieden.

Geschreven door Chris Hall.