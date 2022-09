Nieuwe Echo Dot is slimmer, bevat meer sensoren en biedt nog beter geluid

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon heeft de volgende generatie Echo Dot en Echo Dot with Clock aangekondigd, met de bewering dat ze betere audio leveren.

Hoewel de speakers er hetzelfde uitzien, met het bolvormige ontwerp dat werd gelanceerd met de Echo Dot 4-gen, zijn er een aantal wijzigingen aangebracht om van deze compacte speakers de beste Echo Dots te maken die we tot nu toe hebben gezien.

De audio is verbeterd, waarbij Amazon beweert dat de bas tweemaal zo sterk is en dat de vervorming van deze luidsprekers met 50% is verminderd. Dit zou dus het beste geluid moeten zijn dat Amazon tot nu toe in de compacte luidspreker heeft aangeboden.

De gewone Echo Dot wordt aangevuld met de Echo Dot met klok, waarvan het display is verbeterd met behulp van micro dot-technologie om het ingebouwde display te verbeteren.

Ten eerste is het helder genoeg om bij daglicht te zien, maar het kan nu ook veel meer informatie tonen, zodat het je bijvoorbeeld informatie over een artiest kan vertellen.

Beide nieuwe toestellen zijn ook uitgerust met sensoren. Dat omvat een temperatuursensor, zodat je Alexa kunt vragen wat de temperatuur is - inclusief het koppelen daarvan aan Alexa Routines om bijvoorbeeld een ventilator te activeren als het te warm wordt.

Er is ook een versnellingsmeter, die zal worden gebruikt om een groter bereik van tapinteractie te ondersteunen. Dat omvat dingen als het starten en stoppen van timers en nog veel meer.

Om het netwerk in uw huis te verbeteren, kan de Echo Dot nu ook fungeren als een Eero-knooppunt, waardoor uw Eero-netwerk wordt uitgebreid en dode hoeken in uw huis worden verminderd. Dat zal het nog gemakkelijker maken om 4K HDR-content in uw huis te streamen.

Dit is niet alleen beperkt tot de nieuwe Echo Dot - er komt ook een update voor de Echo 4-gen apparaten om deze technologie op te nemen.

De nieuwe Echo Dot gaat 49,99 dollar kosten, terwijl de nieuwe Echo Dot met klok 59,99 dollar gaat kosten.

In het Verenigd Koninkrijk kost de nieuwe Echo Dot 54,99 pond en de Echo Dot met klok 64,99 pond.

Geschreven door Chris Hall.