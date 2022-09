Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon heeft Halo Rise aangekondigd - een slaaptracking-apparaat dat op uw nachtkastje zit en de slaapstadia bijhoudt van de persoon die er het dichtst bij staat, zonder dat deze fysiek iets hoeft te dragen.

Halo Rise is ontworpen om de slaap te volgen zonder camera's of microfoons, door in plaats daarvan een reeks sensoren te gebruiken en uw ademhalingsfrequentie te controleren - vergelijkbaar met de tweede generatie Nest Hub.

Amazon zei dat de Halo Rise-algoritmen in staat zullen zijn om te detecteren of een persoon bij u in bed is, of een huisdier en alleen uw slaapgegevens in zijn samenvatting opnemen. Er zijn ook ingebouwde omgevingssensoren die de kamertemperatuur en het licht meten.

Halo Rise biedt niet alleen een samenvatting van uw slaapfasen, maar heeft ook een slim alarm om u te wekken in uw lichtste slaapfase. Er is ook een optioneel weklicht dat de zonsopgang simuleert.

Zoals je zou verwachten, werkt de Halo Rise met Alexa, zodat je het kunt aansluiten op een Alexa-compatibel apparaat, zoals de Echo of Echo Dot, om wakker te worden met je favoriete nummer. Je kunt Alexa ook vragen om je slaapoverzicht te laten zien.

Bovendien zal Halo Rise zich aanpassen aan gepersonaliseerde slaaproutines, zoals het dimmen van lichten, het uitzetten van de tv en het starten van meditatie.

Je kunt de slaapsensoren op elk moment uitschakelen, maar laat ze aanstaan en Halo Rise geeft je een overzicht van je slaapstadia, waaronder diep, REM en licht, en biedt inzichten in waarom je misschien niet goed slaapt.

De Halo Rise zal later dit jaar verkrijgbaar zijn voor 139,99 dollar. Hij wordt geleverd met zes maanden Halo lidmaatschap.

