Zo maak je van je Amazon Echo Show een digitaal fotolijstje

(Pocket-lint) - Herinner je je digitale fotolijstjes? Ze waren een decennium of twee geleden behoorlijk populair, maar ze zijn sindsdien vervangen door slimme displays van bedrijven zoals Amazon, Google en Facebook. De Echo Show-reeks van Amazon bestaat bijvoorbeeld uit een stel slimme displays die allemaal een functie ondersteunen die Photo Frame wordt genoemd. Het verandert je Echo Show in wezen in een digitale fotolijst die al je foto's kan laten zien met een eenvoudige spraakopdracht.

Hier is wat je moet weten - inclusief hoe je je Echo Show in een digitale fotolijst verandert en of het foto's van Amazon Photos en Facebook kan weergeven of zelfs uploads van je mobiele apparaat.

U moet de functie "Fotoweergave" instellen om een Echo-show te gebruiken als een digitaal fotolijstje en gebruik te maken van Amazons Photo Frame-driehuis-diavoorstellingmodus. Dit omvat het toevoegen van foto's en het gebruik van een commando's.

Het enige wat je hoeft te zeggen is "Alexa, stel mijn Photo Display in" om te beginnen. Of, veeg naar beneden vanaf de bovenkant van het Echo Show-scherm en selecteer Instellingen > Klok en fotodisplay. (Voor de Echo Show 5, selecteert u Home en Klok > Klok en Fotoweergave.) Zodra u klaar bent, kiest u een of meer bronnen voor uw foto's.

U moet uw Amazon Photos, Facebook of apparaat verbinden met uw Echo Show en selecteren welke foto's moeten worden weergegeven. Het is eenvoudig en duurt minder dan een minuut om te doen. Volg de stappen hieronder.

U kunt zelfs kiezen welke albums Amazon's Photo Frame-functie zal weergeven via de apparaatinstellingen voor uw Echo Show in de Alexa-app. (Scroll naar beneden naar Fotoweergave en kies uit Dagelijkse herinneringen, Deze dag, Favorieten, Recente herinneringen en andere opties die uit uw Amazon Photos-account worden gehaald. U kunt ook een Facebook-account aansluiten of afbeeldingen uploaden vanaf uw smartphone of tablet).

Als u een Amazon Photos-gebruiker bent, downloadt u de Amazon Photos-app en meldt u zich aan bij uw account. Ga vervolgens naar Instellingen > Uploadinstellingen > Foto's opslaan. Hierdoor worden alle foto's van uw camerarol automatisch geüpload naar Amazon Photos.

In de Amazon Photos-app kunt u ook op het Amazon Smile-pictogram linksboven op de startpagina tikken om naar uw profiel te gaan. Selecteer daar "Personaliseer Amazon-apparaten" en je ziet je compatibele slimme displays, zoals de Echo Shows en Fire TV-schermen. Kies uw apparaat en selecteer de albums die u wilt weergeven. Ze verschijnen op het scherm Show. U kunt naar links of rechts vegen om door ze te bladeren of ze automatisch te draaien.

Uw foto's beheren in Amazon Photos

U kunt de Alexa-app gebruiken om uw foto's in Amazon Photos te beheren (maar u moet nog steeds de Amazon Photos-app geïnstalleerd hebben om deze methode te gebruiken):

Ga in de Alexa mobiele app naar Instellingen > Foto's > Automatisch opslaan. Tik onder Uploadinstellingen op Beheren en schakel Automatisch opslaan in . Zodra uw foto's zijn opgeslagen in Amazon Photos, kunt u uw albums op de Echo Show bekijken.

Om foto's uit je Facebook-fotoalbums weer te geven, volg je deze stappen:

Open de Alexa-app en ganaar Instellingen > Foto's > Facebook en selecteer Account koppelen. Volg de stappen om de Facebook Foto's vaardigheid in te schakelen.

Als u foto's op uw telefoon naar uw Echo Show wilt verzenden, opent u eenvoudig de Alexa-app en gaat u naar Meer > Instellingen > Foto's. Volg vervolgens deze stappen:

Tik op Apparaten en selecteer de Echo Show waarop u foto's wilt weergeven. Tik op Foto's uploaden. U kunt slechts 10 foto's per keer toevoegen, maar u kunt dit meerdere keren doen. Het geüploade album zal beschikbaar zijn op al je Echo Show-apparaten.

Met Amazon's Photo Frame-functie kun je eenvoudig een diavoorstelling starten. Het enige wat je tegen je Echo Show-apparaat hoeft te zeggen is:"Alexa, start Photo Frame." Je krijgt dan een drie uur durende diashow met je Amazon Photos, Facebook-foto's of uploads van je telefoon. Om terug te keren naar het beginscherm zeg je: "Ga naar huis." Je kunt ook naar beneden vegen en Home selecteren.

U kunt Alexa vragen om specifieke albums te tonen met commando's als:

"Alexa, toon foto's van Deze dag."

"Alexa, start foto's van mijn wandelalbum."

"Alexa, vertel me meer over deze foto."

"Alexa, laat foto's zien van afgelopen zomer."

Tip: Als u alleen uw foto's wilt zien en niet de andere roterende inhoud die een Echo Show kan weergeven, gaat u naar Home > Instellingen > Home-inhoud op de Echo Show en schakelt u alle opties uit die u niet op uw startscherm wilt weergeven. Tot slot, als u een Echo Show 15 gebruikt, veegt u naar beneden vanaf de bovenkant van het scherm en tikt u op Photo Frame om foto's op volledig scherm weer te geven.

Amazon's Photo Frame-functie voor de Echo Show kan je foto's zowel in liggende oriëntatie als in staande oriëntatie weergeven, dus je hoeft ze niet te bewerken of te manipuleren om ze goed op je Echo Show te laten weergeven. Voorheen alleen beschikbaar op de Echo Show 15, is het nu op alle slimme displays van de Echo. Je kunt Photo Frame gebruiken om al je persoonlijke foto's te laten zien in een aangepaste diavoorstelling. Maar je moet je Amazon Photos- of Facebook-account verbinden met je Echo Show, vervolgens Photo Display instellen binnen je Echo Show, en specifieke opdrachten zeggen om de Photo Frame-modus te starten. We beschrijven hierboven in detail wat je moet weten.

Photo Frame is beschikbaar voor elke Echo Show-gebruiker in de VS, het VK, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Australië.

