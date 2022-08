Amazon heeft Roomba-fabrikant iRobot gekocht voor 1,7 miljard dollar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Amazon zijn smart home-portfolio wil uitbreiden met robotstofzuigers. Het bedrijf heeft aangekondigd dat het iRobot overneemt, de maker van de beproefde Roomba-lijn van robotstofzuigers.

Met een deal die ruwweg 1,7 miljard dollar kost, voegt de e-commercegigant een aantal serieuze talenten toe aan zijn smart home-aanbod.

Amazon heeft het erover dat "...iRobot in het verleden het leven van klanten gemakkelijker heeft gemaakt met innovatieve schoonmaakproducten voor thuis. iRobot is met elke productgeneratie blijven innoveren en heeft moeilijke problemen opgelost om klanten te helpen kostbare tijd terug te krijgen in hun dag."

We hebben zeker een hoge dunk van de verschillende iRobot Roomba schoonmaakapparaten die we de afgelopen paar jaar hebben getest. Deze capabele schoonmaakmachines helpen niet alleen uw huis schoon te houden, maar doen dit ook nog eens met een mate van intelligentie waardoor u niet eens hoeft na te denken over wat er gebeurt.

Dave Limp, SVP van Amazon Devices, erkent de kracht van Roomba-apparaten en het werk dat iRobot heeft verricht om bekwame schoonmaakproducten te ontwikkelen:

"Gedurende vele jaren heeft het iRobot-team bewezen dat het in staat is om de manier waarop mensen schoonmaken opnieuw uit te vinden met producten die ongelooflijk praktisch en inventief zijn - van schoonmaken wanneer en waar klanten dat willen, terwijl veelvoorkomende obstakels in huis worden vermeden, tot het automatisch legen van de afvalbak. Klanten zijn dol op iRobot-producten en ik verheug me erop om met het iRobot-team samen te werken aan uitvindingen die het leven van klanten eenvoudiger en aangenamer maken.

Amazon heeft zijn plannen voor iRobot nog niet in detail uiteengezet, maar we hebben al gezien wat Amazon doet met Astro, de slimme thuisrobot met Alexa-ondersteuning. Dus misschien zullen toekomstige Roombas standaard Alexa ingebouwd hebben.

Hoewel cynische mensen zich misschien zorgen maken dat Amazon nu toegang heeft tot een virtuele plattegrond van je huis, zijn wij benieuwd wat het bedrijf met iRobot doet en wat de volgende stap is. Zal het worden gekoppeld aan Ring en Thread? De tijd zal het leren.

