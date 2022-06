Alexa zou op een dag kunnen spreken als een overleden geliefde

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon houdt zijn jaarlijkse re:Mars-conferentie over machine learning en AI, en heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om te praten over een confronterend stukje technologie dat het aan het ontwikkelen is voor zijn spraakassistent Alexa.

Bij gebrek aan een beter label, demonstreerde het hoe het zou zijn als Alexa de stemmen van mensen zou kunnen nabootsen, zodat haar spraak klonk als die van jezelf of van een familielid.

Het idee werd gepresenteerd door Alexa senior vice-president Rohit Prasad, samen met een korte clip van een kind dat wordt voorgelezen door Alexa met de stem van een onlangs overleden grootouder.

Afhankelijk van je instelling en gevoel, kan dat hartverwarmend zijn en klinken als een geweldig hulpmiddel om mensen te helpen door verdriet heen te komen, of het kan griezelig aanvoelen en als een stap in de richting van een generatie die geen onderscheid kan maken tussen het echte leven en een stemassistent.

Volgens Engadget zegt Amazon dat de vaardigheid kan werken om een stemafdruk te maken met behulp van slechts één minuut audio van de persoon in kwestie die spreekt, dus in theorie heb je niet eens een groot monster nodig.

Het is de moeite waard om te verduidelijken dat Amazon niet heeft gezegd dat deze vaardigheid daadwerkelijk gebruikers zal bereiken of een tijdlijn voor een release heeft vastgesteld, maar het feit dat het genoeg werk heeft verricht om met de technologie te pronken, suggereert dat het uiteindelijk meer zou kunnen worden dan alleen een demo.

Geschreven door Max Freeman-Mills.