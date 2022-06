Blink Video Doorbell nu verkrijgbaar in UK vanaf minder dan £50

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Je kunt de Blink Video Doorbell nu ook in Groot-Brittannië kopen.

Het betaalbare slimme deurbelsysteem van het merk Blink , dat eigendom is van Amazon, werd in oktober vorig jaar in de VS op de markt gebracht en zal nu ook in Groot-Brittannië en Noord-Ierland worden verkocht.

De deurbel is verkrijgbaar in zwart of wit, en kan zowel draadloos als bedraad worden gebruikt.

Net als de duurdere Ring-deurbellen, ook van Amazon, kunt u meldingen en alarmen ontvangen wanneer er iemand voor uw deur staat.

De deurbel maakt verbinding met een speciale Blink-app en kan worden gekoppeld aan een Blink-huisbel om het huishouden te informeren wanneer iemand op de zoemer drukt.

Als u ook lid bent van het Blink Abonnementsplan, kunt u gebeurtenissen opnemen, opslaan en delen in de cloud. Of door een optionele Blink Sync Module 2 en USB-stick te koppelen, kunnen opnames lokaal worden opgeslagen.

De deurbel werkt op twee AA-batterijen, die volgens Blink tot twee jaar meegaan zonder te moeten worden vervangen (indien gekoppeld met de Blink Sync Module 2).

Het kan ook worden bediend met Alexa, dus het kan worden gekoppeld aan een Echo of Fire TV-apparaat en worden bediend met je stem. Met de Blink Home Skill kan je Alexa-apparaat ook meldingen van de deurbel ontvangen.

De Blink Video Doorbell is nu verkrijgbaar bij Amazon.

