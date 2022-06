Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon voelt zich feestelijk over het Platinum Jubileum van de koningin, want het heeft Alexa bijgewerkt met een themaquiz genaamd "Hoe koninklijk ben ik?", nieuwe koninklijke trivia-vragen, en zelfs nieuwe zinnen voor het leren van thee-etiquette.

Queen Elizabeth's Platinum Jubilee is een gebeurtenis 70 jaar in de maak. De festiviteiten beginnen op 2 juni en duren tot 5 juni - allemaal ter ere van koningin Elizabeth II en haar historische regeerperiode. Zij werd in 1952 vorstin en heeft nu, na koningin Victoria, de titel van langst regerende vorstin van het Verenigd Koninkrijk en eerste Britse vorstin die een Platina Jubileum viert, op haar naam staan. De 96-jarige koningin zal worden getrakteerd op parades, concerten en herdenkingsactiviteiten, zoals Amazons koninklijke quiz, trivia en theetips voor Alexa-gebruikers.

Hieronder leest u hoe u toegang krijgt tot en gebruikmaakt van Alexa's nieuwe functies met Platina Jubileum-thema.

De quiz is samengesteld door een koninklijke expert. Omschrijvend waar het over gaat, zei Amazon, "als je een fan bent van Arsenal of je spreekt Frans, heb je misschien meer gemeen met bewoners van Buckingham Palace". Om te weten te komen hoe koninklijk je bent, vraag je Alexa gewoon "Hoe koninklijk ben ik?" op een Echo of een apparaat met Alexa.

Naast de nieuwe quiz heeft Alexa ook verse koninklijke trivia-kennis. Ze kan je zelfs voor eens en altijd vertellen hoe je "scone" correct uitspreekt.

Stel Alexa gewoon de volgende vragen om te beginnen:

Alexa, hoe spreek ik scone uit?

Alexa, praat als de koningin

Alexa, zing het nationale volkslied

Alexa, ken je de koningin?

Alexa, hoe oud is de koningin?

Alexa, hoeveel corgi's heeft de koningin?

Alexa, heeft de koningin een paspoort nodig?

Alexa, wanneer trouwde koningin Elizabeth met prins Philip?

Alexa, wanneer is de koningin jarig?

Alexa, wat is de achternaam van de koninklijke familie?

Amazon zei dat Alexa een "koninklijke update" heeft gekregen met de hulp van etiquettespecialist William Hanson en de voormalige chef-kok van de koningin, Darren McGrady. Nu kun je thee-etiquette advies krijgen van hen beiden. Als je Alexa bepaalde vragen stelt, zullen zij je helpen "je te houden aan de juiste afternoon tea etiquette en het Jubileum te vieren op echte Britse wijze".

In een persbericht beschreef McGrady hoe belangrijk thee is voor de koningin.

"Mijn ervaring is dat de koningin geniet van een uitgebreide afternoon tea met sandwiches en gebak. Twee soorten sandwiches, vaak Engelse Yorkse ham met Engelse mosterd en komkommer, waarvan het vel wordt verwijderd en naar de koninklijke kelders wordt gestuurd voor de garnering met Pimm's". Wat scones betreft, zei hij dat de koningin houdt van "de ene dag naturel en de andere dag met rozijnen er doorheen gevouwen".

"Ook kleine gebakjes zoals frambozentaartjes en een 'gesneden cake' (een cake waar ze een stuk uit kan snijden), honing- en roomsoes, vruchtencake, bananenbrood, of haar favoriete chocoladekoekjescake", voegde McGrady eraan toe. "Alles wordt weggespoeld met een heerlijk dampende kop Earl Grey thee."

Om de juiste thee-etiquette te leren, stel Alexa de volgende vragen:

Alexa, moet ik eerst room of jam op een scone doen?

Alexa, wat is de juiste manier om scone uit te spreken?

Alexa, wat is de juiste manier om een kopje thee vast te houden?

Alexa, hoe drink je thee in de namiddag zoals de koningin?

Alexa, wat is de juiste manier om in een kopje thee te roeren?

Alexa, wat is de juiste manier om sandwiches te eten tijdens de thee?

Geschreven door Maggie Tillman.