Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat Alexa net als de rest van ons in de geest van Eurovisie komt, en zelfs zijn eigen Eurovisielied heeft.

Amazon heeft de functie ook uitgerold naar alle apparaten met Alexa, dus je hoeft alleen maar te zeggen: "Alexa, zing je Eurovisieliedje", en dan doet ze het.

Tekstueel gezien is het een van de meest verfijnde liedjes aller tijden.

We maken een grapje, natuurlijk. Het is onzin. Zie de tekst hieronder:

"Bingo bango bongo

Luister naar mijn liedje-o

Kom en zing mee-o

Bingo bango bongo

Zing het de hele nacht lang-o

En je kunt niet fout gaan-o

Bingo bango bongo

Boom!"

De aanstekelijke jingle is vanaf nu verkrijgbaar, net op tijd voor de finale van het Eurovisie Songfestival die dit weekend plaatsvindt. Hier vind je meer informatie over hoe je de uitzending live kunt volgen.

Beste Ring-deals: vind goedkope deals voor Ring-deurbellen en -camera's Door Conor Allison · 13 mei 2022

Voor degenen buiten Europa die het niet weten: het Eurovisie Songfestival is een van de meest verwachte televisie-evenementen in Europa en wordt al sinds 1956 jaarlijks georganiseerd.

Vorig jaar werd de wedstrijd gewonnen door een Italiaanse rockband, Måneskin, wat betekent dat de wedstrijd dit jaar in Italië wordt gehouden.

De finale begint zaterdag om 21.00 uur CEST/8.00 uur BST en zal nog een paar uur duren voordat we weten wie de winnaar van dit jaar is. En als je het nog nooit hebt gezien, ga dan kijken, het is erg leuk.

Geschreven door Cam Bunton.