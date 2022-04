Alexa zal je vertellen wanneer je deurbel een persoon of pakket detecteert

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Alexa wordt weer dat beetje slimmer - Amazon activeert een functie waarmee zijn slimme assistent u kan waarschuwen als uw slimme deurbel een persoon of pakket buiten uw voordeur detecteert, waardoor het gemakkelijker wordt om waarschuwingen te krijgen via verschillende luidsprekers en systemen.

Helaas is dit geen gekke software workaround, in de zin dat je deurbel nog steeds in staat zal moeten zijn om mensen en pakketten te detecteren en ze van elkaar te onderscheiden, wat niet allemaal kan, terwijl Amazon's eigen Ring-apparaten de functie achter een abonnement vergrendelen.

De verandering betekent dat je een melding of waarschuwing kunt krijgen van elk Alexa-apparaat, of het nu je telefoon of een slimme speaker is, en je kunt deze aanpassen zoals je wilt.

Nog handiger is dat je Alexa-routines kunt instellen met behulp van de meldingen, zodat je een buitenlamp kunt laten branden als er iemand voor je huis staat, of je voordeur op slot kunt laten gaan als er een bestelling binnenkomt.

De nieuwe mogelijkheid zou vandaag live moeten zijn voor Alexa-gebruikers, in ieder geval voor personendetectie, op alle Ring-camera's en alle camera's die een "Werk met Alexa"-certificering hebben.

Pakketdetectie is een beetje meer prutswerk en zal werken op een beperktere reeks camera's, zoals de Ring Video Doorbell Pro 2.

Geschreven door Max Freeman-Mills.