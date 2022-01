Ligt Amazon Alexa plat?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - UPDATE (09:30 uur 21 januari 2022): Alexa lijkt weer aan het werk te zijn.

VORIG VERHAAL HIERONDER...

Amazon's Alexa-service lijkt kapot te zijn.

Verschillende leden van het Pocket-lint-team hebben gemerkt dat Amazon Echo-apparaten vandaag, vrijdag 21 januari 2022, niet correct werken. Als u bijvoorbeeld in de ene Echo spreekt, reageert een andere in hetzelfde huishouden in plaats daarvan. Als het al werkt, tenminste.

Soms blokkeert het apparaat gewoon op het blauwe luisterlampje of zegt "er is iets mis". Soms vordert het een minuut of twee later met je commando.

Het gebeurt met enkelen van ons op verschillende locaties en bij verschillende breedbandproviders, dus het lijkt geen probleem te zijn met de internetverbinding. Alexa struikelt ook over niet-Echo-apparaten die dit ondersteunen, zoals de Sonos Arc-soundbar en -luidsprekers.

Amazon heeft nog geen officiële aankondiging gedaan.

Het probleem lijkt te zijn begonnen rond 7 uur GMT, met een downdetector die pieken van klachten vertoonde in Alexa en Amazon Web Services.

Zoals de zaken er nu voorstaan, zijn de winkels van Amazon nog steeds beschikbaar. We hebben het Amazon Luna cloud-gamingplatform nog niet in het VK, dus we weten niet of dat momenteel ook wordt beïnvloed.

We hebben contact opgenomen met Amazon om erachter te komen wat het probleem kan zijn en houden je op de hoogte met meer nieuws over de problemen.

Geschreven door Rik Henderson.