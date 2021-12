Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon introduceerde in september zijn eigen slimme verwarmingsthermostaat tijdens een productshowcase . Het wordt de Amazon Smart Thermostat genoemd en biedt controle over verwarmings- en airconditioningsystemen voor minder dan veel rivalen. Sterker nog, je kunt nu de thermostaat van Amazon in de uitverkoop kopen.

Aanvankelijk geprijsd op $ 59,99 bij lancering in de VS, kost de Energy Star-gecertificeerde thermostaat nu $ 47,99, wat betekent dat hij al zijn allereerste prijsonderbreking heeft gekregen. Het is onduidelijk wanneer de thermostaat precies gelanceerd is, maar tijdens Black Friday lijkt er geen korting op te zijn gegeven.

De Amazon Slimme Thermostaat is eenvoudig te installeren en compatibel met "de meeste" bestaande 24V HVAC-systemen van meerdere fabrikanten.

Het kan worden bestuurd door Alexa-spraakbediening via een afzonderlijk ingeschakeld apparaat en kan worden geprogrammeerd met Hunches . Dat betekent dat Alexa kan worden ingesteld om een "Hunch" te krijgen dat je niet thuis bent, zodat je verwarming kan worden verlaagd om bijvoorbeeld energie- en geldverspilling te voorkomen.

Amazon verkoopt ook gereduceerde bundels van zijn thermostaat. Men combineert de thermostaat met een vierde generatie Echo Dot voor $ 77,98 (meestal $ 109,98). Een ander voegt een tweede generatie Echo Show 5 toe voor $ 92,98 (meestal $ 144,98). Beide bundels komen echter mogelijk pas na Kerstmis aan.

