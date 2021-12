Wat is Alexa Together en hoe werkt het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon introduceert een Alexa Together premium-abonnementsservice die een uitbreiding is op zijn bestaande Alexa Care Hub . Tegen een vergoeding maakt Alexa Together het gemakkelijker om Alexa- en Echo-luidsprekers te gebruiken om zowel oudere geliefden of mensen die een verzorger nodig hebben, te helpen en in te checken.

Amazon beschrijft Alexa Together als een nieuwe manier om "ondersteuning te bieden aan uw dierbaren, zodat u bij elkaar blijft, zelfs als u niet bij elkaar bent". Het is een abonnementsservice die een maandelijks bedrag kost. Maar voor die prijs krijgt u toegang tot zes functies voor zorgverleners:

24/7 Urgent Response: 24/7 toegang tot getrainde agenten die uw geliefde kunnen helpen om hulp te krijgen.

24/7 toegang tot getrainde agenten die uw geliefde kunnen helpen om hulp te krijgen. Reactie op valdetectie: als uw geliefde valt, kan Alexa Urgent Response bellen en contactpersonen voor noodgevallen op de hoogte stellen.

als uw geliefde valt, kan Alexa Urgent Response bellen en contactpersonen voor noodgevallen op de hoogte stellen. Remote Assist: stel herinneringen in op de echo van een geliefde, beheer boodschappenlijstjes, koppel muziekservices en meer.

stel herinneringen in op de echo van een geliefde, beheer boodschappenlijstjes, koppel muziekservices en meer. Activiteitsfeed: bekijk snapshots van de Alexa- en smarthome-interacties van uw geliefde.

bekijk snapshots van de Alexa- en smarthome-interacties van uw geliefde. Aangepaste waarschuwingen: ontvang dagelijkse waarschuwingen wanneer uw geliefde Alexa voor het eerst gebruikt of als deze gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt.

dagelijkse waarschuwingen wanneer uw geliefde Alexa voor het eerst gebruikt of als deze gedurende een bepaalde tijd niet wordt gebruikt. Circle of Support: Extra mensen kunnen uw geliefde ondersteunen.

De meest interessante functies zijn Urgent Response en een Fall Detection Response. Urgent Response is in wezen 24/7 handsfree toegang tot een professionele hulplijn voor noodgevallen. Hiermee kan een gebruiker tegen een Echo-luidspreker zeggen: "Alexa, bel om hulp". Ze worden dan doorverbonden met een agent, die de politie of brandweer kan vragen. Alexa stuurt ook een melding naar de zorgverlener.

Fall Detection Response vereist hardware van derden van Assistive Technology Services (ATS) en Vayyar. SkyAngelCare van ATS is een valdetectiehanger die via wifi met Alexa communiceert, terwijl Vayyar Care een aan de muur gemonteerd apparaat is dat sensoren en radiogolven gebruikt om vallen te detecteren. Met beide apparaten kan Alexa een gebruiker vragen of ze Urgent Response willen bellen, in plaats van te wachten tot de gebruiker om hulp vraagt.

Naast de initiële kosten van het apparaat en de maandelijkse abonnementskosten van Alexa Together, zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik van SkyAngelCare en Vayyar Care.

De Remote Assist- functie is ook opmerkelijk, omdat het een zorgverlener toegang geeft tot iemands Alexa-account, met hun toestemming, om op afstand functies in te stellen, zoals het instellen van herinneringen, het toevoegen van contacten, het maken van boodschappenlijstjes en het koppelen van muziek- en videodiensten.

De activiteitenfeed en aangepaste waarschuwingen van Alexa Care Hub maken nu ook deel uit van Alexa Together. Ze laten een verzorger weten of hun geliefde in beweging is, door een waarschuwing in de Alexa-app te geven zodra de persoon voor het eerst met Alexa communiceert. Alexa Together werkt ook met andere Alexa-compatibele smart home-apparaten om activiteit te registreren, waaronder slimme lampen, thermostaten, bewegingssensoren, enzovoort.

Tot slot de mogelijkheid om meerdere zorgverleners (maximaal 10) toe te voegen via Circle of Support. Deze functie komt begin 2022.

Alexa Together kost $ 19,99 per maand (of $ 199 per jaar). Het breidt de gratis Alexa Care Hub-service uit door een professionele monitoringservice en andere handige functies te bieden. Er is een gratis proefperiode van zes maanden, maar alle bestaande Alexa Care Hub-klanten krijgen een gratis jaar Alexa Together.

Nee. Alexa Together breidt de gratis Alexa Care Hub-service uit.

Terwijl Alexa Care Hub je op afstand laat inchecken bij een geliefde en waarschuwingen krijgt wanneer ze voor het eerst Alexa- of Echo-apparaten gebruiken, voegt Alexa Together een professionele monitoringservice toe aan de mix. Het kan de hulpdiensten bellen voor uw geliefde en biedt valdetectie via hardware van derden.

Om aan de slag te gaan, heb je een Alexa Together-abonnement, een Echo-apparaat en wifi-verbinding en Amazon.com-accounts voor jou en je geliefde nodig. Ze moeten inloggen op hun Amazon-account en hebben een mobiel telefoonnummer nodig om een verificatiecode te ontvangen tijdens het installatieproces.

Nadat je Alexa Together hebt gekocht, kun je het installatieproces starten. Je geliefde ontvangt een e-mail om de installatie te bevestigen. Zodra jullie allebei verbonden zijn via Alexa Together, kun je alle functies gaan gebruiken.

Als u de persoon bent die een geliefde ondersteunt, hoeft u alleen de Alexa-app naar uw telefoon te downloaden. Voor een betere ervaring raadt Amazon aan dat de persoon die ondersteuning biedt ook een Echo-apparaat heeft om functies zoals Alexa Calling of Drop In te gebruiken , of om videochat in te schakelen.

Meer hulp nodig? Download hier de Alexa Together-installatiegids van Amazon.

Alle nieuwste Echo-apparaten van Amazon ondersteunen Alexa Together, hoewel een model met een camera waarschijnlijk het beste is, zodat je kunt binnenvallen of videochatten met je dierbaren. Amazon biedt een gratis proefperiode van zes maanden van Alexa Together aan als een bundel met de nieuwste Echo Show 8,die je hier kunt kopen.

Bij de lancering is Alexa Together beschikbaar in de VS.

Amazon heeft hier een volledige pagina met veelgestelde vragen voor Alexa Together.