Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon breidt de mogelijkheden van geluidsdetectie voor Alexa Routines verder uit en voegt twee nieuwe manieren toe waarop de slimme assistent gebruikers kan waarschuwen.

Als onderdeel van de maandelijkse verzameling nieuwe Alexa-functies van het bedrijf, wordt beschreven hoe het Alexa zal ondersteunen om zowel het geluid van stromend water als piepende apparaten te herkennen.

Dus als je bijvoorbeeld Alexa wilt laten blazen wanneer de wasmachine of vaatwasser klaar is met een cyclus, kun je dat nu instellen in de app.

Hetzelfde geldt voor het detecteren van stromend water - hoewel we ons kunnen voorstellen dat deze snel behoorlijk oud zal worden als de slimme assistent zich binnen het bereik van de microfoon van je douche of aanrecht bevindt.

Hoe dan ook, het is goed nieuws voor degenen die aan de slag gaan met de nieuwe functie - een die Amazon in september liet doorschemeren dat gebruikers zichzelf binnenkort zullen kunnen uitbreiden door Alexa hun eigen geluiden te leren. Momenteel voegen de twee nieuwe toevoegingen zich bij het geluid van een huilende baby, blaffende honden, brekend glas, snurken en de pieptoon van een rookmelder.

Verbeteringen in geluidsdetectie zijn ook niet het enige dat Alexa-gebruikers in petto hebben.

Amazon heeft ook uiteengezet dat klanten van Amazon Pharmacy in de VS Alexa nu kunnen vragen om medicijnen bij te vullen, waarbij de assistent vervolgens updates geeft over wanneer ze aankomen.

Beste Ring-besparingen voor juli 2021: goedkope aanbiedingen voor Ring-deurbellen en -cameras Door Chris Hall · 3 December 2021

De gespreksmodus is nu ook volledig uitgerold voor derde-generatie Echo Show 10- gebruikers in de VS, waarbij gebruikers de functie kunnen inschakelen door te zeggen: "Alexa, doe mee met het gesprek."

Vanaf dan is het Alexa wake-word niet meer nodig zolang de spreker zich in het zicht van de camera bevindt. Er verschijnt een blauwe rand rond het scherm om gebruikers te laten weten dat de functie is ingeschakeld, en deze kan worden uitgeschakeld door Alexa te vragen het gesprek te verlaten.