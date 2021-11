Amazons Smart Air Quality Monitor werkt geweldig met Alexa

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zonder het te verbinden met een twee uur durende presentatie vol met andere apparaten, heeft Amazon stilletjes een nieuw stukje slimme thuistechnologie geïntroduceerd, de eenvoudig genaamde Smart Air Quality Monitor.

Het is een klein apparaat dat gewoon in je huis staat en, precies zoals de naam al doet vermoeden, de luchtkwaliteit erin bewaakt, en aansluit op je Alexa-ecosysteem zodat je dingen kunt controleren met eenvoudige spraakopdrachten.

Het houdt volgens Amazon vijf belangrijke statistieken bij, bestaande uit deeltjes, vluchtige organische stoffen, koolmonoxide, vochtigheid en temperatuur. Als u al deze ideaal houdt, zorgt u voor gezondere lucht voor u en uw gezin.

De integratie met Alexa betekent dat elk van deze die onder of boven het gewenste niveau komt, een ander slim of Alexa-apparaat kan activeren, zoals het inschakelen van de thermostaat of een luchtreiniger, wat duidelijk laat zien hoe nuttig het zou kunnen zijn.

De beste Google Home- en Nest Hub-deals voor juli 2021 Door Chris Hall · 4 November 2021

Amazon heeft ook de kosten laag gehouden en verkocht voor $ 69,99 of £ 69,99, wat niet goedkoop is, maar een goede prijs is voor iets met deze mogelijkheden. Het apparaat is nu beschikbaar voor pre-order en zal volgens Amazon in december worden verzonden.

squirrel_widget_6214543