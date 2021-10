Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eero heeft bevestigd dat ondersteuning voor de aankomende smart home-standaardMatter zal worden uitgerold naar zijn mesh-wifi-routers.

Tijdens een evenement van The Verge vertelde bedrijfsleider Nick Weaver de gasten dat Eero-routers met bestaande ondersteuning voor Thread ook een update voor Matter zullen ontvangen nadat de standaard in 2022 live gaat.

Dit zal Eero-bezitters meer manieren bieden om de apparaten in hun slimme huis te koppelen, en ook dat routers die teruggaan tot 2017 nog steeds in een toekomstige installatie kunnen passen.

Voor niet-ingewijden is Matter de nieuwste en beste standaard voor draadloze interoperabiliteit, ontwikkeld door de grootste bedrijven in de smart home-industrie, waaronder Eeros moederbedrijf, Amazon.

Het doel is om het gebruik van apparaten uit verschillende ecosystemen naadlozer te maken, in plaats van ze onder de vlag van een slimme assistent te laten vallen, waarvan de komst in het nieuwe jaar wordt verwacht nadat de laatste vertraging in augustus was aangekondigd .

Tijdens het evenement suggereerde Weaver ook dat het bedrijf het idee van mobiele back-up voor toekomstige Eero-routers had overwogen, niet anders dan hoe Amazon-bedrijf Ring de connectiviteit voor zijn alarmsysteem biedt.

Bevestigingen hiervan waren er echter niet. In plaats daarvan ging Weaver verder met te verwijzen naar hoe de huidige trends de toewijding van consumenten aan gigabit-internet in plaats van 5G mobiel thuisnetwerk onderstrepen.

Wat we ook zien van Eero in 2022 en daarna, Matter-ondersteuning is een goede plek om te beginnen. We wachten nog steeds op volledige details over integratie van enkele andere grote bedrijven, maar het wordt een mijlpaaljaar voor het slimme huis.