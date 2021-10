Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft onlangs een reputatie opgebouwd als een van de meest funky hardwarefabrikanten in de branche. Van de gigantische 15-inch aan de muur te bevestigen Alexa-tablets tot zijn Jetsonsesque-robot van $ 1.500 die je door je huis volgt, het is zeker niet bang om technologie uit de weg te gaan die misschien geen trefzeker succes blijkt te zijn.

In de laatste geruchten over zijn toekomstige experimentele producten, meldt Insider dat Amazon een intelligente koelkast met Alexa ingebouwd ziet als de volgende grote test van het bedrijf.

Het is geen geheim dat Amazon Alexa zo alomtegenwoordig mogelijk wil maken; een groot en duur apparaat dat zo zelden wordt vervangen als een koelkast, moet echter de meest gewaagde onderneming van het bedrijf tot nu toe zijn.

Volgens het Insider-rapport gebruikt Amazon technologie die is ontworpen voor hun volledig geautomatiseerde kassaloze supermarkten - die het bedrijf op dit moment nog uitsluitend in een select aantal markten test - om te vertalen in iets nuttigs voor consumenten thuis.

Amazon hoopt dat de koelkast kan bijhouden welke boodschappen je koopt wanneer je ze in de koelkast legt en welke je bijna op hebt als je ze geleidelijk begint uit te halen.

In het ideale geval wedijvert het bedrijf of je een soort automatische aanvullingsschakelaar inschakelt, waardoor Amazon automatisch boodschappenlijstjes voor je kan genereren die naar je deur worden verzonden zonder veel meer dan een simpele ja-bevestiging van jou.

Dit alles zou waarschijnlijk naadloos integreren met de bezorging van Whole Foods, dat Amazon in eigendom heeft sinds de overname van de populaire biologische supermarktketen in 2017.

