Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon gaat achter de budgetmarkt aan. Tijdens hun hardware-evenement in de herfst van 2021 was een groot deel van de aangekondigde producten gewijd aan het zo goedkoop mogelijk verkopen van slimme apparaten in een poging gebruikers te laten aansluiten op een van de vele subabonnementsservices van Amazon.

Deze omvatten alles van het Halo Fitness-lidmaatschap van het bedrijf tot Prime Video, Kindle Unlimited, Ring Protect en meer.

Het nieuwste aanbod, de Blink Video Doorbell , is bedoeld om de eens zo luxe functies van de Ring Video Doorbell naar een meer portemonnee-bewust deel van de massa te brengen.

Met een prijs van slechts $ 50 / £ 50, is het de helft van de kosten van Rings meest bescheiden aanbod, de titulaire Video Doorbell (2020), en vier keer de prijs van de meest premium optie van het bedrijf, de Ring Video Doorbell 4 .

Als je begint te twijfelen aan de functiepariteit tussen een reeks apparaten die zo schijnbaar simplistisch is als een videodeurbel, maak je dan geen zorgen, want Pocket-lint heeft je gedekt. We bespreken alle verschillen en overeenkomsten tussen de opties om je te helpen beslissen welk intelligent deurbelsysteem voor jou geschikt is.

Als het gaat om Amazons aanbod van hightech deurbellen, variëren je opties tussen drie keuzes onder de Ring-familie en de nieuwste editie Blink, die doelbewust de Ring-naam mist. Dit helpt om onderscheid te maken tussen Amazons meer "naam-merk"-aanbiedingen (Ring) versus hun goedkopere optie om de status-quo van Rings korte productgeschiedenis niet te "bezoedelen".

Zoals gezegd is de meest budgetvriendelijke keuze van Ring de standaard $ 100 / £ 100 Video Doorbell (2020). Het bevat alle typische uitrustingen die van een modern deurbelsysteem worden verwacht, terwijl het slechts een paar twijfelachtig noodzakelijke functies mist.

De volgende optie is de Ring Video Doorbell 3 van $ 180 / £ 160, die ook in 2020 uitkwam. Het bevat een handvol toevoegingen, zoals verwisselbare frontplaten, een verwijderbaar batterijsysteem en 5,0 GHz wifi-compatibiliteit.

En tot slot kunnen potentiële kopers voor $ 200 / £ 180 de Ring Video Doorbell 4 kopen, die alle functies van de lagere modellen biedt, evenals een nieuwe functie die het bedrijf "Colour Pre-Roll Video Previews" noemt.

Kortom, met die functionaliteit kan je Ring beginnen met opnemen voordat je zelfs een bewegingsdetectiewaarschuwing op je smartphone ontvangt. Tegen de tijd dat je de app opent, kun je alles zien wat er net bij je deur is gebeurd met een pre-rolling video die al wordt afgespeeld van het evenement.

Door de extra toeters en bellen weg te halen (geen woordspeling bedoeld), hebben deze deurbellen allemaal meer gemeen dan wat ze niet hebben. Om te beginnen leggen ze allemaal video vast met 30 frames per seconde bij 1080P HD, bieden ze bewegingsdetectiewaarschuwingen, ondersteunen ze tweerichtingsaudiocommunicatie en kunnen ze zowel bedraad als draadloos werken.

Voor draadloos gebruik moet je het apparaat natuurlijk om de paar maanden opladen. Toch bieden sommige modellen een verwisselbare batterijoptie, wat betekent dat u een tweede batterij thuis kunt opladen, zodat wanneer een ervan leeg raakt, u nooit hoeft te gaan zonder dat uw systeem aan de gang is.

Volgens wat echt anders is tussen, laten we zeggen de $ 50 Blink en de $ 100 Ring, zijn de belangrijkste kenmerken het feit dat de Ring een steeds iets groter gezichtsveld biedt: 155° horizontaal en 90° verticaal versus 135° horizontaal en 80° verticaal op de Blink. Je bent ook beperkt tot zwart of wit als het gaat om kleuropties, terwijl je bij de Ring kunt kiezen tussen een zilverachtig "Satin Nickel" of een rijker "Venetian Brown".

Een van de betere opties die voorlopig exclusief beschikbaar zijn in de Ring-reeks, is iets dat geavanceerde bewegingsdetectie wordt genoemd. In de kern is het een eenvoudige manier om het fysieke gebied dat met de videocamera is vastgelegd in kaart te brengen en te selecteren van welke locaties u bewegingsmeldingen wilt ontvangen.

In deze korte video hieronder wordt het concept het beste uitgelegd.

Uiteindelijk hebben we het gevoel dat je met een van deze opties niet fout kunt gaan. In wezen zullen ze u allemaal wat meer veiligheid en gemoedsrust in uw huis kunnen geven, dus tenzij u een specifieke functie kunt aanwijzen waarin u geïnteresseerd bent, exclusief voor een van de duurdere opties, kunnen we niet stel je voor dat je maar al te overstuur bent om hier wat geld te besparen op een Blink of standaard Ring Video Doorbell.

