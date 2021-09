Amazon lanceert zijn eerste Blink-videodeurbel voor slechts $ 50

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Blink, een smart home-bedrijf van Amazon, heeft zijn line-up bijgewerkt die tijdens het Amazon-herfsthardware-evenement in september 2021 werd aangekondigd. Het introduceerde een goedkope videodeurbel genaamd de Blink Video Doorbell. Hij functioneert als een bedrade of draadloze deurbel en werkt met Amazons stemassistent Alexa.

Dit is de eerste videodeurbel van Blink. Het biedt een resolutie van 1080p, tweerichtingsgesprekken en een batterijduur van twee jaar. Je kunt het vooraf bestellen in zwarte of witte kleuren voor $ 49,99 bij Amazon US . Het wordt uitgebracht op 21 oktober 2021. Omdat het een Amazon-apparaat is, kun je de deurbel van Blink natuurlijk gebruiken met Echo-apparaten zoals de Show om Alexa-meldingen te krijgen bij bewegingsdetectie en deurbeldrukken. Of u kunt de Blink-app gebruiken om uw deur te beantwoorden terwijl u onderweg bent. Het werkt veel als een Ring Video Doorbell, maar dan voor een lagere prijs.

Amazon is ook eigenaar van Ring, een populair huisbeveiligingsmerk dat bekend staat om videodeurbellen. Amazon heeft Ring daadwerkelijk gekocht nadat het in 2017 Blink had overgenomen. Amazon heeft het merk Blink gepositioneerd als een meer betaalbare set beveiligingsproducten in vergelijking met Ring-apparaten. Maar beide zijn goed beoordeeld en ondersteunen Alexa.

Tijdens het evenement van dinsdag introduceerde Amazon een reeks apparaten, van een Astro-thuisrobot tot een Mickey Mouse-standaard voor de Echo Show 5 .

