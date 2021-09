Amazon onthult Astro, een voor Alexa geschikte thuisrobot op wielen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon voltooide zijn reeks nieuwe aankondigingen en onthulde een robot tijdens zijn hardware-evenement in september 2021 . Amazon gelooft dat over vijf tot tien jaar elk huis een robot zal hebben. Met dat in gedachten onthulde het Astro.

Amazon heeft Astro beschreven als een "nieuw soort huishoudrobot die Alexa, geavanceerde hardware, software, computervisie en AI integreert". Het heeft Astro zelfs uitgerust met wat het een "uniek personage" noemt, waaronder een heleboel geluiden, ogen op het scherm en wielen om te bewegen.

Astro doet een beetje denken aan WALL-E, maar het is gebouwd op Fire OS en Linux, waardoor het meer een Fire-tablet op wielen is.

Astro beschikt over een periscoopcamera, waarmee je door zijn eigen "ogen" kunt kijken. Stel je voor dat je niet thuis bent en wilt controleren of je de kachel of de krultang in de badkamer aan hebt laten staan. Met een meegeleverde app kun je precies dat doen - en je kunt Astro sturen om "specifieke kamers, dingen, mensen en zelfs huisdieren" te controleren, zei Amazon. De camera staat ook op een intrekbare paal, zodat deze kan worden gebruikt om dingen hoog en laag te zien.

Je kunt Astro ook combineren met Amazons Ring Protect Pro-programma om de ultieme thuisbewakingservaring te ontgrendelen.

"Als je weg bent, kun je het gebruiken om proactief in je huis te patrouilleren, activiteit te onderzoeken en je meldingen te sturen wanneer het iets ongewoons detecteert", aldus Amazon. Je hebt ook de mogelijkheid om videos van je huis en mogelijke instanties op te slaan in je Ring-account.

Er zijn ook andere use-cases voor Astro. Amazon zei dat je je ouder, die een Astro bezit, zou kunnen bellen, en het zal ze gaan zoeken om de oproep te bezorgen. Sterker nog, als je een videogesprek voert, beweegt Astro met je mee door het huis. Een andere leuke truc, als je Astro gebruikt om een ouder wordende ouder of familielid in de gaten te houden, is dat je een routine kunt instellen die je een bericht stuurt wanneer je geliefde opstaat en door het huis zwerft.

Als je je zorgen maakt over privacy, kun je altijd out-of-bounds zones instellen om gebieden aan te wijzen waar je niet wilt dat Astro gaat. Het heeft zelfs een "niet storen"-functie. Astro beschikt ook over AI-processors om edge computing voor veel taken mogelijk te maken. Dat betekent in theorie dat veel van uw gegevens en informatie lokaal op Astro worden verwerkt en niet naar de cloud worden verzonden waar deze mogelijk kan worden gehackt en door derden kan worden geopend.

Ten slotte kan Astro typische dingen doen, zoals elk Alexa-enabled Echo-apparaat. Het biedt Alexa, dus je kunt het gebruiken om toegang te krijgen tot muziek, nieuws, podcasts en timers. Oh, en het heeft een compartiment. Hij kan 2 kg vracht vervoeren. Er is een USB-C-poort van 15 watt die u ook kunt gebruiken om uw telefoon op te laden.

Als dit je interesseert, heeft Astro een introductieprijs van $ 999,99, inclusief een proefperiode van zes maanden van Ring Protect Pro. Het is alleen beschikbaar via uitnodiging en Amazon zei dat de prijs zal stijgen tot $ 1.449,99 zodra het een bredere release heeft.

