(Pocket-lint) - Amazon is bezig met de aankondiging van een reeks nieuwe producten en updates , waaronder een samenwerking met Disney. Dit team bestaat uit drie componenten: het "Hey, Disney" wake-word, de Disney Magical Companion en een op Mickey geïnspireerde standaard voor Echo Show 5. Dit is wat je moet weten.

Amazon en Disney bieden een nieuwe stemassistent aan (daarover hieronder meer). Je hebt er toegang toe op Echo-apparaten door te zeggen: "Hé, Disney". Deze persoonlijkheid van het Disney-merk ontgrendelt een interactieve Disney-ervaring. Het brengt in feite personages uit Disney, Pixar, Marvel en Star Wars naar je Echo - samen met gerelateerde grappen, interactieve trivia en begroetingen. Er zijn zelfs audio-omgevingen, "soundscapes" genaamd, die zijn geïnspireerd op Disney-films.

"Hey, Disney" wordt in 2022 gelanceerd voor gasten van Walt Disney World-hotelkamers. Meer specifiek, gasten die in Walt Disney World Resort-hotels verblijven, zullen een Echo Show 5 in hun kamers vinden om toegang te krijgen tot de "Hey, Disney"-ervaring en antwoorden te krijgen op specifieke vragen zoals hoe laat het park opengaat, de snelste route naar het park , enzovoort. Of ze kunnen gastenserviceverzoeken doen, zoals eten bestellen bij de roomservice.

Disney is ook van plan om volgend jaar "Hey, Disney" beschikbaar te maken voor het grote publiek. Het wordt een add-on die iedereen met zijn Echo-apparaat kan kopen.

De "Hey, Disney"-ervaring die we hierboven hebben beschreven, wordt feitelijk geleid door iets dat de "Disney Magical Companion" wordt genoemd.

Het functioneert als Disneys versie van Alexa en is "van de grond af aan" ontwikkeld door Disney met behulp van Amazons Custom Assistant. Dit maakte het voor Disney in wezen gemakkelijk om zijn eigen aangepaste stemassistent te maken, gebouwd op Alexa-technologie. De stem van de metgezel is nog niet onthuld, maar het lijkt erop dat Disney een echte stemacteur heeft gebruikt voor het geluid, en het zal "mannelijk klinken". We houden je op de hoogte als we meer te weten komen.

Eindelijk, Amazon een Mickey Mouse-thema voor Echo Show 5 van Otterbox. Op dit moment heeft Amazon de releasedatum of prijsstelling niet bekendgemaakt. Maar je kunt een teaserafbeelding van de stand bovenaan dit artikel zien.

