Amazon kondigt eigen Slimme Thermostaat aan

(Pocket-lint) - Amazon heeft zijn eigen slimme verwarmingsthermostaat geïntroduceerd.

Gelanceerd tijdens de productshowcase van september 2021 en gebouwd in samenwerking met Resideo - de maker van Honeywells thermostaten - zal de Amazo n Smart Thermostat regeling van verwarmings- en airconditioningsystemen bieden voor minder dan veel rivalen.

Het kost slechts $ 59,99 bij lancering in de Verenigde Staten en is Energy Star-gecertificeerd.

De Slimme Thermostaat is eenvoudig te installeren en compatibel met "de meeste" bestaande 24V HVAC-systemen van meerdere fabrikanten. Het kan worden bestuurd door Alexa-spraakbesturing via een afzonderlijk ingeschakeld apparaat en kan worden geprogrammeerd met Hunches.

Dat betekent dat Alexa kan worden ingesteld om een "Hunch" te krijgen dat je niet thuis bent, zodat je verwarming kan worden verlaagd om bijvoorbeeld energie- en geldverspilling te voorkomen.

In de VS kan de Amazon Smart Thermostat ook worden aangeschaft met een energiebedrijfskorting, met de mogelijkheid om kortingen rechtstreeks via Amazon.com te vinden.

Een korting kan zelfs betekenen dat u het nieuwe apparaat al vanaf $ 10 kunt krijgen. Hoewel de volledige prijs van slechts $ 60 hoe dan ook heel redelijk is.

De thermostaat zal beschikbaar zijn in de VS, schijnbaar om te pre-orderen voor levering vanaf november. Het is stand-alone beschikbaar of gebundeld met Echo-apparaten.

Er is nog geen woord over wanneer (of) het ook naar het VK en andere regios over de hele wereld kan komen.