(Pocket-lint) - Eero, eigendom van Amazon, heeft zijn Eero Pro 6 mesh wifi-systeem gelanceerd op Amazon UK .

Met Wi-Fi 6-technologie en Zigbee belooft de Eero Pro 6 hogere snelheden en betere prestaties en dekking en heeft hij geen aparte smart home-hub nodig om apparaten op uw netwerk aan te sluiten.

Een enkele Eero Pro 6 functioneert als een tri-band, high-performance mesh Wi-Fi 6-router met twee Ethernet-poorten en een ingebouwde Zigbee-hub. Het beslaat maximaal 190 vierkante meter, maar je kunt een three-pack van Eero Pro 6-routers krijgen die bedraad of draadloos met elkaar zijn verbonden tot 560 vierkante meter.

Met deze kit kun je meer dan 75 apparaten tegelijk aansluiten. Eero gebruikt "TrueMesh"-technologie om netwerkverkeer slim te routeren en congestie, buffering en drop-offs te helpen verminderen. Het resultaat? Je zou in staat moeten zijn om 4K-content te streamen, games te spelen en videoconferenties te houden zonder onderbrekingen.

Eero Pro 6 is achterwaarts compatibel met alle Eero-generaties, dus je kunt Eero-apparaten mixen en matchen om je netwerk thuis uit te breiden en aan te passen.

De installatie is eenvoudig: volg gewoon de instructies in de app. Vervolgens kunt u uw Eero-account koppelen aan uw Amazon-account, zodat alle apparaten die met uw Amazon-account zijn gekocht, meteen lid kunnen worden van uw netwerk. Zelfs Zigbee-apparaten zoals slimme lampen, sloten, stekkers enzovoort kunnen rechtstreeks verbinding maken met uw netwerk.

De Eero-app is ook beschikbaar om je netwerk te beheren, het internet te pauzeren of zelfs je netwerk te delen. En met de Eero-vaardigheid voor Alexa kun je een Alexa-apparaat of de Alexa-app gebruiken om het internet te pauzeren, je telefoon te vinden of het licht uit te doen - allemaal met een eenvoudige spraakopdracht.

Het Eero Pro 6-systeem is nu beschikbaar op Amazon UK voor £ 229 (één pakket) en £ 599 (driepakket). Het voegt zich bij de bestaande Eero 6 (£ 139 voor een one-pack), Eero (£ 79 (voor een one-pack) en Eero Pro (£ 149 voor een one-pack) systemen op Amazon UK.

