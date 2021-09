Amazon houdt op 28 september een nieuw hardware-evenement

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft leden van de Amerikaanse pers uitgenodigd voor zijn hardware-lanceringsevenement in de herfst.

Jaarlijks gehouden en over het algemeen achter gesloten deuren - helaas geen livestream - wordt het evenement van Amazon meestal gebruikt om nieuwe Echo-apparaten en andere kits die compatibel zijn met Alexa aan te kondigen.

Er is nog geen indicatie van wat deze keer zou kunnen worden onthuld, maar vorig jaar werden we getrakteerd op het nieuwe bolvormige ontwerp voor Echo en Echo Dot en de lancering van het Amazon Luna cloud-gamingplatform. Misschien komen we erachter of dit laatste zich deze keer naar andere regios verspreidt.

Nieuwe videodeurbellen en draadloze cameras van Ring, eigendom van Amazon, verschijnen ook vaak.

Het lanceringsevenement vindt plaats op dinsdag 28 september 2021 en de uitnodiging zegt simpelweg dat het "nieuws zal bieden over onze nieuwste Amazon-apparaten, functies en services".

Pocket-lint brengt je al het nieuws als het gebeurt.

Amazon heeft onlangs ook een Fire TV Stick 4K Max gelanceerd. Het biedt snellere Wi-Fi-ondersteuning en -verwerking, plus het hele scala aan video- en audiotechnologie - inclusief HDR10+, Dolby Vision en Dolby Atmos.

Het kan je ook beeld-in-beeld-beelden van een Ring-apparaat laten zien dankzij de betere specificaties.

Pre-orders worden nu geaccepteerd voor levering vanaf 7 oktober.