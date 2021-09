Vertrouwen opbouwen in Alexa: we praten over privacy met Amazon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn er maar weinig in het VK, de VS en zelfs Centraal-Europa die niet weten wat Alexa is. Velen gebruiken het zelfs dagelijks, voor informatie, het afspelen van muziek, om onze tvs en smarthome-apparaten te bedienen. Er zijn echter ook genoeg mensen die de digitale assistent en de hardware waarin hij zit wantrouwen.

Amazon besteedt tijd en geld aan het bestrijden van wat het beweert misvattingen te zijn over Alexa en het gebruik van gegevens. Het heeft inderdaad een hele afdeling die is belast met het opbouwen van consumentenvertrouwen. Niet te verwarren met de Britse liefdadigheidsinstelling onder dezelfde naam, het Alexa Trust-team van Amazon richt zich volledig op Alexa-compatibele apparaten, waaronder Amazons eigen Echo-luidsprekers . Het creëert en onderhoudt de privacyfuncties, instellingen en bedieningselementen die ze gebruiken, evenals toegankelijkheidsfuncties.

Pocket-lint sprak onlangs met haar directeur, Anne Toth, voor de Pocket-lint Podcast , om erachter te komen wat het bedrijf doet om klanten ervan te overtuigen dat s werelds meest prominente assistent ongevaarlijk is. Dat het niet altijd actief is en je op de achtergrond opneemt. En om erachter te komen welke hulpmiddelen en waarborgen er zijn om de geest tot rust te brengen.

"De meest voorkomende misvatting is dat Alexa altijd luistert. De enige omstandigheden waaronder Alexa je stem daadwerkelijk naar de cloud streamt, is om je een antwoord te geven. In de meeste gevallen zie je een blauwe ring licht dat je laat zien wanneer Alexa actief is, dat je vervolgens fysiek kunt dempen zoals ik in mijn huis heb. Dat zijn dingen die in het begin zijn ingebouwd, "legt ze uit.

"Maar wat echt belangrijk is, zijn de transparantietools en de mate van transparantie. Je kunt alle transcripties zien en je kunt naar de spraakopnames luisteren. Je kunt ze allemaal inspecteren - we maken ze toegankelijk voor je - en je kunt verwijder ze allemaal.

"Je kunt dingen zeggen als Alexa, verwijder wat ik net heb gezegd of Alexa, verwijder alles wat ik ooit heb gezegd. We hebben heel hard geprobeerd om klanten toegang te geven tot al die informatie, omdat het door die mate van transparantie waarvan we denken dat we kunnen helpen die vertrouwensrelatie met klanten tot stand te brengen."

Privacy is echter een groot probleem en een hot topic als het gaat om Big Tech. De massale verzameling van gegevens online, via internetgebruik en online winkelen, is onderwerp geweest van documentaires en veel commentaar op sociale media. Toth vertelde ons echter dat het normaal is dat Amazons klanten zich zorgen maken over hun privacy, en dat het ook heel erg voorop staat in het denken van het bedrijf: "Ik zie elke dag bewijs dat klanten heel veel om deze dingen geven", zegt ze. zei.

De beste Google Home- en Nest Hub-deals voor juli 2021 Door Chris Hall · 3 september 2021

"We horen de hele tijd van klanten over deze problemen en wat ze belangrijk vinden. Dat is een van de redenen waarom we doorgaan met het creëren van privacycontroles en -functies die klanten kunnen gebruiken."

Alexa kan bijvoorbeeld volledig worden uitgeschakeld of worden gedempt, zoals Toth al zei. Gesprekken die je hebt met de assistent kunnen worden bekeken en verwijderd. Het zal daar ook niet eindigen.

"Ik denk dat er altijd meer werk aan de winkel is, omdat de technologie erg snel gaat", voegde ze eraan toe.

"We moeten ervoor zorgen dat naarmate de technologie vordert, de privacycontroles, de privacydimensie, in de pas lopen. En dat we altijd bezig zijn met het uitvinden en innoveren rond privacy."

Je kunt het hele interview met de directeur van het Alexa Trust-team van Amazon, Anne Toth, horen in de laatste aflevering van de Pocket-lint Podcast (aflevering 119).