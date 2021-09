Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon introduceert een nieuwe functie die het responsvolume van Alexa automatisch verhoogt als het een lawaaierige achtergrondomgeving detecteert.

Adaptive Volume, zoals Amazon het noemt, zal er in wezen voor zorgen dat gebruikers Alexas reacties kunnen horen via de gebruikelijke huishoudelijke geluiden van een wasmachine, vaatwasser of misschien zelfs muziek op een andere luidspreker.

Het zal aanvankelijk worden uitgerold naar Alexa-gebruikers in de VS, waarbij Amazon opmerkt dat je het kunt inschakelen door te zeggen: "Alexa zet Adaptive Volume aan".

Interessant is dat het nog niet duidelijk is of de functie omgekeerd werkt, waarbij het volume van Alexa automatisch wordt verlaagd als er minimale achtergrondruis wordt gedetecteerd. Alexa heeft echter al de Whisper-modus , die, zoals de naam al doet vermoeden, overeenkomt met een rustige reactie op een rustig gesproken commando.

Het is ook de moeite waard om erop te wijzen dat Adaptive Volume anders is dan Adaptive Sound; een functie die debuteerde met de Echo (4e generatie) die de microfoons van de luidspreker gebruikt om muziek aan te passen aan de omringende ruimte.

Hoe dan ook, het is een solide (hoewel een beetje achterstallige) functie die echt ten goede zal komen aan degenen die routinematig proberen te communiceren met Alexa in omgevingen vol apparaten, kinderen en andere gezonde huishoudelijke geluiden.

Of het werkt zoals beschreven is natuurlijk een tweede. We hebben echter al gezien hoe goed Googles Ambient EQ werkt op zijn reeks slimme schermen, die de helderheid, kleurtemperatuur en meer veranderen op basis van het licht in de kamer.

We zullen de nieuwste Alexa-functie van Amazon testen wanneer deze binnenkort op onze compatibele apparaten arriveert, en dit verhaal bijwerken wanneer we meer weten over de bredere uitrol ervan.