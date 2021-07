Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Alexa heeft altijd een vrouwelijk klinkende stem gehad. Maar Amazon begon vorige week eindelijk met het uitrollen van een mannelijk klinkende stem - toen het een Shaq-stemoptie voor beroemdheden introduceerde . Amazon heeft ook een nieuw wake-woord toegevoegd - Ziggy - om Alexa te activeren. Het associeert Ziggy echter niet specifiek met de mannelijk klinkende stem of Alexa met de vrouwelijk klinkende stem. Je kunt beide stemopties gebruiken met elk van Alexas wake-woorden.

Er zijn twee manieren om de stem van Alexa te veranderen.

Je kunt nu schakelen tussen twee Alexa-stemopties - origineel (vrouwelijk klinkend) en nieuw (mannelijk klinkend) - door Alexa simpelweg te vragen "Je stem te veranderen". Deze methode lijkt apparaatspecifiek te zijn, wat betekent dat je om de stem van Alexa in te stellen op de nieuwe stem op elk van de Alexa-apparaten in je huis.

Als je Alexas nieuwe (mannelijk klinkende) stem op al je Alexa-apparaten wilt gebruiken, duik dan in Instellingen in de Amazon Alexa-app en verander het op die manier.

Open de nieuwste versie van de mobiele Alexa-app. Ga naar Apparaten. Selecteer Alle apparaten en selecteer vervolgens het gewenste apparaat. Selecteer Instellingen en selecteer onder Algemeen Alexas stem. Selecteer de gewenste stem uit de lijst. Origineel is de vrouwelijk klinkende, klassieke stem.

Nieuw is de mannelijk klinkende stem die zojuist is losgelaten.

Er zijn twee manieren waarop u het activeringswoord voor uw Alexa-apparaten kunt wijzigen, inclusief Echo-apparaten.

Vraag Alexa gewoon om "Change your wake word" en ga dan met Ziggy. Nogmaals, je zult dit op elk van de Alexa-apparaten in je huis moeten doen.

Een andere manier om het wake-woord te wijzigen, is door naar Instellingen in de Amazon Alexa-app te gaan. Volg gewoon deze stappen:

Open de nieuwste versie van de mobiele Alexa-app. Ga naar Apparaten. Selecteer Alle apparaten en selecteer vervolgens uw apparaat. Als u Herinneringen of Routines gebruikt, selecteert u Instellingen om Apparaatinstellingen te vinden. Scroll onder Algemeen en selecteer Wake Word. Selecteer het "Ziggy" wake-woord uit de lijst en selecteer vervolgens OK.

Opmerking: het Ziggy-wakewoord voegt zich bij bestaande Alexa-, Computer-, Echo- en Amazon-wekwoorden die al jaren beschikbaar zijn voor gebruik met Alexa.

Amazons mannelijk klinkende Alexa-stemoptie lijkt bij de lancering alleen beschikbaar te zijn in de VS. Het zou in de toekomst naar andere landen kunnen worden uitgerold.