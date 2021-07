Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft samengewerkt met een modeontwerper om een nieuwe versie van zijn kleinste luidspreker, de Echo Dot, te lanceren.

Technisch gezien maakt de nieuwe Echo Dot deel uit van het crowdfundingplatform Build It van het bedrijf. Kortom, het gaf Diane von Furstenberg de opdracht om een opvallende reeks Echo Dots te ontwikkelen, en als genoeg mensen ze binnen 30 dagen pre-orderen, gaan ze in de uitverkoop. De Echo Dot x Diane von Furstenberg-serie, de Echo Dots in dit assortiment, zijn verkrijgbaar in drie patronen: Midnight Kiss , Ikat en Twigs . Ze kosten allemaal $ 59,99 per stuk, wat $ 10 meer is dan een gewone Echo Dot van de vierde generatie . Maar het is dezelfde prijs als de Kids Edition Dots met panda- en tijgerthema.

Voor degenen die het niet weten, Diane von Furstenberg, of DVF, is misschien wel het meest bekend om haar wikkeljurken. Er wordt vaak beweerd dat ze de jurk in de jaren 70 heeft uitgevonden.

Amazon

We moeten er rekening mee houden dat Amazon tot nu toe een paar Build It-producten heeft geïntroduceerd, waaronder een voedingsweegschaal, een koekoeksklok en een printer voor plaknotities. Van die drie bereikte alleen de laatste zijn doel op tijd. De Smart Sticky Note Printer wordt verzonden tussen juli en september 2021. En als je hem niet vooraf hebt besteld tijdens de eerste Build It-campagne, kun je hem vreemd genoeg nu niet kopen.

Amazon heeft niet gezegd hoeveel eenheden van de DVF Echo Dots moeten worden verkocht om ze daadwerkelijk te kunnen bouwen, maar de deadline is 13 augustus 2021. Er worden kosten in rekening gebracht als de producten worden verzonden.

