Amazon om te wedijveren met Nest Hub met zijn eigen radar-slaaptracking?

(Pocket-lint) - Amazon heeft goedkeuring gekregen om radardetectie in zijn apparaten te gebruiken en is van plan de technologie te gebruiken om een slaapvolgapparaat te ontwikkelen.

De goedkeuring door de FCC maakt duidelijk waar de technologie voor dient en laat weinig twijfel over hoe deze zal worden geïmplementeerd. Kortom: hij zal op dezelfde manier worden gebruikt als de nieuwste Nest Hub van Google.

De radarsensoren zullen in staat zijn om "het bewustzijn en het beheer van slaaphygiëne te verbeteren", en zeggen ook dat ze "consumenten in staat zullen stellen potentiële slaapproblemen te herkennen".

Deze ontdekking is gedaan door Bloomberg , en hoewel de voordelen van het volgen van de slaap duidelijk zijn, zijn er andere toepassingen voor deze radardetectietechnologie.

Net als de Soli-chip in Pixel 4-telefoons kan deze ook worden gebruikt om interactie met apparaten mogelijk te maken, zonder ze fysiek aan te raken of vast te houden.

In de lijst suggereert Amazon dat dit mensen met "mobiliteits-, spraak- of tactiele beperkingen" kan helpen, waardoor het apparaat toegankelijker wordt.

Als het wordt gebruikt zoals Soli, kunnen gebruikers met hun hand voor een apparaat zwaaien om het te bedienen. Dit kan zelfs handig zijn in de keuken wanneer u een Echo Show gebruikt om een recept te volgen, naar de volgende fase te gaan zonder uw met bloem bedekte handen op het touchscreen te krijgen.

Hoe het klinkt alsof er gebeurt, is dat Echo Shows binnenkort een functie krijgen, net als de nieuwste Nest Hub, in die zin dat ze de radarsensor zullen gebruiken om je slaap bij te houden.

Deze sensor in de Nest Hub kan beweging detecteren, en vertelt je dus wanneer je wakker wordt hoe onrustig of stil je s nachts was. Met deze functie hoef je geen horloge of fitnesstracker om je pols te dragen, wat voor veel mensen handiger kan zijn.