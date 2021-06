Amazon introduceert Echo Dot Kids in het VK, lokaliseert Kids+ premium content

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft zijn kindvriendelijke Echo Dot geïntroduceerd in het VK. Genaamd Echo Dot Kids, het is gebaseerd op de 4e generatie Echo Dot die eind vorig jaar werd geïntroduceerd en hoewel de hardware identiek is, heeft het ofwel het Panda- of Tiger-ontwerp, zoals je hier kunt zien.

Een versie van Echo Dot Kids is sinds 2018 beschikbaar in de VS, eerst gebaseerd op de oudere 3e generatie Echo. Amazon zegt dat het hard heeft gewerkt om Alexa te lokaliseren voor Britse kinderen en om op maat gemaakte Britse vaardigheden te ontwikkelen in plaats van alleen de Amerikaanse ervaring naar het VK te transplanteren.

Hoewel de Echo Dot Kids met 3+ rating $ 10 / £ 10 meer is dan de standaard Echo Dot, krijg je een paar extra functies en het bovengenoemde kindvriendelijke ontwerp. Er is een zorgeloze garantie van twee jaar voor starters, vergelijkbaar met die van Amazon voor andere kindvriendelijke producten, waarbij het het apparaat zal vervangen als het kapot gaat.

Een jaarabonnement op Amazon Kids+ is inbegrepen – nu ook voor het eerst geïntroduceerd bij Alexa in het VK – waarmee je premiumvaardigheden krijgt van Disney, Number/Alphablocks, Beat The Intro, Harry Potter, Clangers Talk, The Gruffalo en meer. Er zijn ook 170 Audible-boeken van onder meer David Walliams, Michael Bond en CS Lewis, evenals toegang tot 10 Fun Kids-radiostations en verschillende andere educatieve apps. Kinderen kunnen ook een wekalarm instellen van hun favoriete personage.

Als je een bestaand Alexa-apparaat hebt, kun je er ook Kids+ aan toevoegen tegen een maandelijks bedrag van $ 2,99 / £ 1,99 als je Amazon Prime al hebt of het gewoon gaat gebruiken als je al een Kids+ sub op een ander apparaat hebt, zoals een Kindle voor Kinderen of Fire Tablet voor kinderen.

Echo Dot Kids is bedoeld als een veilige ruimte voor kinderen, met expliciete teksten die worden uitgefilterd op Spotify, Apple Music en Amazon Music, terwijl stemaankopen verboden zijn. Je kunt veel dingen afstemmen over hoe je kind Alexa ervaart - inclusief het instellen van bedtijden en tijdslimieten - in het Amazon Parent Dashboard, waar je ook de Alexa-commandos en het gebruik van je kind kunt zien.

U kunt het apparaat ook volledig pauzeren. Kinderen kunnen aankondigingen doen of andere Echo-apparaten in je huis bellen, maar ze kunnen geen andere contacten bellen, tenzij je ze specifiek in de Alexa-app hebt ingesteld als vertrouwd contact.

Alexa op Echo Dot Kids zal kinderen ook bedanken als ze beleefd zijn (een functie genaamd Magic Word) en op maat gemaakte antwoorden leveren aan kinderen die leerzamer zijn dan de standaardversie van Alexa zou opleveren.

In plaats van specifieke antwoorden te moeten leren, zal Alexa activiteiten voorstellen als je commandos zegt als "Alexa, laten we spelen", "Alexa, laten we gaan" of "Alexa, ik verveel me", zodat kinderen over het algemeen iets kunnen vinden om te horen dat ze zullen genieten.

Geschreven door Dan Grabham.