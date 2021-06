Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft Reading Sidekick with Alexa gelanceerd in de VS, om je kinderen een hightech leespartner te bieden.

Of ze nu een gedrukt of elektronisch boek lezen, Alexa kan met hen meelezen.

Het kind en Alexa lezen om de beurt een van de honderden beschikbare titels. De slimme assistent biedt hulp als sommige woorden te lastig zijn en aanmoediging als het kind is gelukt.

Voor het lezen van Sidekick heb je een Kids+ abonnement nodig en een Echo Kids- of Echo-apparaat waarop Amazon Kids is ingeschakeld. Amazon biedt Kids+ een gratis proefperiode van een maand aan voor degenen die zich nog niet hebben geabonneerd - je kunt hier meer informatie vinden .

Bovendien kost een jaar lang Kids+ gewoonlijk $ 69, maar nieuwe leden die zich voor het einde van het spel op 17 juli 2021 abonneren, kunnen het momenteel krijgen voor $ 24,99.

Naast Reading Sidekick biedt Kids+ onbeperkte toegang tot games, apps, videos en eBooks die passen bij de leeftijd voor kinderen van 3 tot 12 jaar.

Er is inhoud beschikbaar op meerdere apparaten, hoewel de meeste toegankelijk zijn via een Amazon Fire-tablet - ofwel Kids Edition of standaard.

Duizenden eBooks zijn ook beschikbaar voor kinderen op Kindle-apparaten .

We hebben nog niet gehoord of Amazon van plan is om Reading Sidekick with Alexa naar het VK of Centraal-Europa te brengen.

Geschreven door Rik Henderson.