Amazon Echo Show 8 en 5 krijgen nieuwe cameras, groter model kan pannen en zoomen

(Pocket-lint) - Amazon heeft de Echo Show 8 geüpgraded met een nieuwe 13 megapixel groothoekcamera met pan en zoom. De technologie is vergelijkbaar met die van de Echo Show 10 - zij het met een stationair scherm - evenals rivaliserende apparaten zoals de Facebook Portal-line-up .

De oude Echo Show 8-camera was een enkele megapixel, maar met de verschuiving naar videobellen in de afgelopen 15 maanden of zo, is het duidelijk tijd voor een upgrade. Net als voorheen heeft het een camerabehuizing voor privacy, maar nieuw is het feit dat het u gecentreerd houdt in het kader wanneer u aan het bellen bent.

We waren al grote fans van de bestaande Echo Show 8 (bekijk onze Show 8 review ) en dit draagt zeker bij aan de aantrekkingskracht. De processor in de Show 8 heeft ook een boost gekregen en is nu octa-core in plaats van quad-core.

De kleinere Echo Show 5 HD-camera is ook geüpgraded, waardoor de pixels zijn verdubbeld (we hebben hier nog geen exacte specificaties voor). Er is ook een nieuwe kleur beschikbaar naast het nu traditionele wit en houtskool; Deep Sea Blue (hierboven afgebeeld). Nogmaals, je kunt onze Show 5-recensie van 2019 van de vergelijkbare eerdere versie bekijken.

U kunt de nieuwe apparaten onmiddellijk vooraf bestellen bij Amazon en andere retailers en ze worden in juni verzonden.

Geschreven door Dan Grabham.