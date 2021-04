"Alexa, om te zijn of niet te zijn?" Ja, de assistent van Amazon kan nu Shakespeare reciteren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Alexa kan nu populaire Shakespeariaanse regels, monologen en beledigingen reciteren. De nieuwe functies komen net op tijd voor Shakespeare Day 2021 en Amazon heeft ons ook de bovenstaande en onderstaande afbeeldingen geleverd, die, moeten we zeggen, best uitstekend zijn.

Amazons eigen onderzoek van 2000 Britten suggereert dat we allemaal 83 Shakespeariaanse zinnen per maand gebruiken. Dat lijkt ons best veel, maar deze omvatten termen als fair play (43%), in godsnaam (40%) en wat er wordt gedaan, wordt gedaan (39%), die allemaal afkomstig zijn van populaire toneelstukken van The Bard.

In godsnaam van Henry VIII is de uitdrukking die het meest door Britten wordt gebruikt, ongeveer 120 keer per jaar - of ongeveer duizend keer per jaar als je kinderen hebt.

De helft van de ondervraagden, een derde (34%), geeft toe moeite te hebben om het werk van Shakespeare te begrijpen, terwijl de helft (47%) beweert dat ze geen Shakespeare meer hebben gelezen sinds ze klaar zijn met school of universiteit.

Beste Ring-besparingen voor maart 2021: goedkope deals voor Ring-deurbellen en cameras Door Chris Hall · 23 April 2021

Om de zinnen te horen, kun je Alexa vragen "te spreken als Shakespeare" om een willekeurig antwoord te krijgen, of haar vragen een Shakespeariaans sonnet of monoloog te reciteren of je een bekende belediging te geven.

Uit het onderzoek bleek ook dat "in godsnaam", van Shakespeares H, met "fair play", het meest bekend uit The Tempest en "wat er gedaan is, is gedaan", gesproken door Lady Macbeth, vlak achter hem.

Wat je Alexa kunt vragen:

Alexa, spreek als Shakespeare

Alexa, vertel me een Shakespeariaanse belediging

Alexa, Romeo, Romeo, waar ben je Romeo?

Alexa, om te zijn of niet te zijn?

Alexa, reciteer een Shakespeariaans Sonnet

Alexa, reciteer een Shakespeariaanse monoloog

Alexa, vertel me een Shakespeariaanse limerick

Geschreven door Dan Grabham.