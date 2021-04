Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon heeft zijn Eero 6 huis geïntroduceerd mesh-netwerk systeem naar het Verenigd Koninkrijk.

Vanaf £ 139 voegt het nieuwe systeem Wi-Fi 6 toe en heeft het een ingebouwde Zigbee smart home-hub.

Vanwege Wi-Fi 6 wordt beweerd dat het sneller is en beter presteert dan de vorige Eero-mesh-apparaten. Het kan ook gelijktijdige dekking bieden voor meer dan 75 aangesloten apparaten.

Slimme apparaten van Zigbee kunnen er ook automatisch op worden aangesloten, zonder dat een aparte hub nodig is.

Het Eero 6-systeem van Amazon is ook achterwaarts compatibel en kan dus worden gebruikt met alle vorige Eero-generaties.

"Klanten hebben nu meer dan ooit betrouwbare wifi-thuis nodig. Velen van ons werken vanuit huis, helpen kinderen met online leren, houden contact met vrienden en familie en streamen 4K-content en gamen - vaak tegelijkertijd", aldus Vice-president van Amazon Devices, Eric Saarnio.

"Eero 6 biedt klanten de snelheid en betrouwbaarheid van Wi-Fi 6 tegen een betaalbare prijs."

Een Eero 6-eenheid heeft een geclaimd dekkingsbereik van maximaal 140 m² en kost £ 139. Een three-pack kost £ 279 en heeft een geclaimd bereik van maximaal 460 m².

Er is ook een Eero Secure-abonnement voor £ 2,99 per maand dat extra beveiligingsfuncties toevoegt, terwijl Secure + £ 9,99 per maand kost.

De nieuwe apparaten zijn beschikbaar op Amazon.

Geschreven door Rik Henderson.