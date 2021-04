Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon Alexa- gebruikers kunnen nu de hulp van de stemassistent inschakelen om Xbox Game Pass- titels te downloaden.

Het abonnementspakket, waarmee gebruikers voor een maandelijks bedrag kunnen kiezen uit een breed scala aan on-demand games, zou voorheen van gebruikers vereisen dat ze deze downloads vanaf hun Xbox of de Xbox-app zouden beginnen.

Met deze nieuwe integratie kunnen eigenaren van zowel een Alexa-apparaat - of dat nu een Echo-luidspreker is of bijvoorbeeld de nieuwe Echo Buds - en een Xbox het proces stroomlijnen.

Door te zeggen "Alexa, download [titel] van Xbox Game Pass", kan de slimme assistent de actie uitvoeren.

Hoe dit werkt, is natuurlijk enigszins afhankelijk van of je Xbox al met Alexa is gekoppeld. Als de twee al zijn verbonden, zoekt de stemassistent de titel die je hebt aangevraagd en installeert deze automatisch. Gebruikers kunnen ook vragen wat er nieuw, populair is of de service binnenkort verlaat.

Als je je apparaten niet hebt gekoppeld, wordt je hierom gevraagd wanneer je Alexa vraagt om een titel te downloaden. Om dit te doen, moet je naar de Alexa-app gaan en de Xbox-vaardigheid installeren.

De verhuizing komt natuurlijk slechts een paar weken nadat Microsoft en Alexa hun krachten hebben gebundeld om een Alexa-app voor Xbox te lanceren, waarmee gebruikers e-mails en het weer op hun apparaat kunnen weergeven - een soort Echo Show op het apparaat. .

Zoals je zou verwachten, is Microsoft ook de eerste die profiteert van deze nieuwe downloadfunctie, terwijl Sony nog hetzelfde integratieniveau heeft verkend.

En, nog beter, de functie wordt al uitgerold naar gebruikers in de VS. Andere markten zullen de functie in de toekomst ontvangen, maar in dit stadium is er geen tijdsbestek voor die landing.

