(Pocket-lint) - Amazon UK biedt nu een selectie van "Made for Amazon" -batterijen voor de Echo (4e generatie) en Echo Dot (4e generatie) .

Ze zorgen ervoor dat uw luidsprekers draadloos kunnen worden gebruikt - ideaal om ze de komende zomer mee naar buiten te nemen.

Gemaakt door Mission Cables, de batterijbases zijn sinds eind vorig jaar verkrijgbaar in de VS, maar zijn nu ook in het VK aangekomen.

Een basis voor de 4e generatie Echo kost £ 39,99 en biedt tot vijf uur afspeeltijd na één keer opladen.

U bevestigt gewoon de basis aan de onderkant van uw Echo met een duimschroef. Het plaatst de Echo in een houder die de audiokwaliteit niet in gevaar brengt.

Dit geeft je niet alleen de vrijheid om je speaker overal in huis neer te zetten, maar het betekent ook dat je Alexa overal mee naartoe kunt nemen. Je hebt alleen een wifi-signaal nodig (of een draadloze verbinding met een mobiele hotspot of telefoon).

Het eenvoudige ontwerp bevat een LED-batterij-indicator die aangeeft wanneer u hem moet opladen.

De Made for Amazon- batterijbasis voor de 4e generatie Echo Dot of Echo Dot met klok is hetzelfde, alleen kleiner. Daarom kost het iets minder, voor £ 29,99.

Het is allemaal vrij ingenieus en een ideaal antwoord voor degenen die al een van de ondersteunde Echo-apparaten bezitten. Anders is onlangs ook aangekondigd dat de Sonos Roam Alexa (en Google Assistant) ondersteuning biedt tijdens je reizen.

Die is vanaf 20 april 2021 leverbaar. De accubases zijn vanaf nu verkrijgbaar.

