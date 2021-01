Na lang wachten gaat de Amazon Echo Show 10 eindelijk in de uitverkoop

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazons Echo Show 10 gaat eindelijk in de verkoop - vier maanden na de oorspronkelijke aankondiging. Het is echter nog steeds een pre-order-situatie, aangezien het apparaat pas op 25 februari in het VK wordt uitgebracht zonder nog geen releasedatum in de VS.

Het apparaat heeft een aanzienlijk kleinere rand dan de oude Echo Show 10, maar deze keer zit er een extra truc in petto. Net als het portaal van Facebook kan de videocamera uw gezicht volgen voor videogesprekken. Maar in tegenstelling tot Portal, zal het fysiek draaien om je door de kamer te volgen. Het is ontworpen om gemakkelijk te gebruiken bij oproepen in een keuken of een familiekamer.

Je kunt het ook gebruiken als een externe camera om in te checken bij je huis wanneer je Alexa Guard gebruikt .

Echo Show-apparaten waren al compatibel met Skype, maar je kunt nu zowel Zoom als Amazons eigen Chime-belservice gebruiken. Netflix-ondersteuning is onlangs ook toegevoegd, maar de geweldige functie van YouTube-ondersteuning blijft afwezig.

De Echo Show 10 voegt ook een fysieke camera-sluiterknop toe vanaf de Echo Show 5 en Toon 8 . Het apparaat ondersteunt ook Zigbee en heeft een Amazon Sidewalk-hub ook.

Geschreven door Dan Grabham.