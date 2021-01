Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon maakt het nog gemakkelijker om herinneringen in te stellen voor de dingen waar je om geeft, dingen aan te passen zodat Alexa je nu automatisch kan laten weten wanneer een evenement waar je naar hebt gevraagd, begint.

De nieuwe wijziging - genaamd Vertel me wanneer - betekent dat gebruikers dezelfde achtergrondinformatie over een evenement kunnen ontvangen, evenals de melding van de stemassistent wanneer het daadwerkelijk plaatsvindt.

Zoals we al zeiden, dit is een kleine aanpassing aan het oude formaat, waardoor je twee stappen moet doorlopen voor hetzelfde eindresultaat. Eerst zou u vragen wanneer een gebeurtenis plaatsvindt, en daarna afzonderlijk om een herinnering vragen als u er een nodig had.

In de voorbeelden die de nieuwe functie op de Amazon-blog schetsen, kunnen gebruikers iets zeggen in de trant van "Alexa, vertel me wanneer de Super Bowl is" of "Alexa, vertel me wanneer Family Guy op tv is".

In wezen is dit de manier waarop Amazon raadt wat je werkelijk nodig hebt als je het vraagt, en het doel is om twee vliegen in één klap te slaan.

En het is niet exclusief voor grote games of shows, want Alexa kan je ook op de hoogte stellen wanneer een e-mail van een specifiek contact binnenkomt - wat betekent dat je niet constant op je telefoon hoeft te kijken totdat deze binnenkomt. , dit is een iets interessantere toepassing van de nieuwe wijziging, mits je vertrouwd bent met Alexa die natuurlijk toegang heeft tot je e-mails.

Voorlopig is de functie Vertel me wanneer alleen beschikbaar in de VS, maar aangezien dit precies het soort kleine vooruitgang is dat de stemassistent nodig heeft om de context te blijven verbeteren en begrijpen, verwachten we dat deze wordt uitgerold naar andere regios via de komende weken en maanden.

Geschreven door Conor Allison.