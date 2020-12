Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Degenen die van plan zijn om af te stemmen op de boodschap van Koninginnedag, zullen dit dit jaar voor het eerst kunnen doen via hun slimme Amazon Alexa-luidsprekers.

Hoewel eigenaren van slimme luidsprekers technisch al eerder naar de jaarlijkse boodschap van Hare Majesteit hebben kunnen luisteren via hun apparaten, simpelweg door Alexa (of, inderdaad, Google Assistant) te vragen om over te schakelen naar een radiostation na het evenement, is het voor 2020 vereenvoudigd.

Gebruikers kunnen nu simpelweg zeggen: "Alexa, speel het Queens Christmas Day-bericht af".

Handig, voor degenen die over de hele wereld luisteren, is de functie ook niet gereserveerd voor apparaten in het VK. Zolang je Alexa-taal is ingesteld op Engels, dus de Britse, Amerikaanse, Australische, Indiase of Canadese versie, kun je meeluisteren.

De Crown is niet bepaald nieuw in de technologie, maar te laat komen op het feest is ook niet bepaald verrassend, want het is niet nodig om een gokje te wagen. Nu steeds meer apparaten onze huizen vullen, geeft het degenen onder ons die niet in de buurt van een tv zijn (of de afstandsbediening niet kunnen vinden onder de berg chocoladedoosjes) en een andere manier om de boodschap te ervaren.

Zoals we al zeiden, zullen degenen met een Google Assistent-aangedreven luidspreker gewoon de assistent moeten vragen om BBC Radio 4 af te spelen op tijd met de 15:00 GMT-kerstboodschap.

Geschreven door Conor Allison.