Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Amazon Alexa heeft een nieuwe "Live Translation" -functie ontvangen. Concreet kan de assistent nu real-time vertalingen doen tussen Engels en Spaans, Duits, Frans, Hindi, Italiaans en Braziliaans Portugees, allemaal dankzij een nieuwe draadloze software-update.

"Amazon [heeft] Alexas nieuwe Live Translation-functie gelanceerd, waarmee individuen die in twee verschillende talen spreken met elkaar kunnen converseren, waarbij Alexa optreedt als tolk en beide kanten van het gesprek vertaalt", kondigde Amazon aan in een post. "Zodra de sessie is begonnen, kunnen klanten zinnen of zinnen in beide talen uitspreken. Alexa identificeert automatisch welke taal wordt gesproken en vertaalt elke kant van het gesprek.

Onthoud dat de laatste update van Alexa volgt op de introductie van meertalige vaardigheden in november. Deze vaardigheden maken de assistent toegankelijker voor niet-Engelssprekenden. Als uitbreiding daarop, met Live Translation, dat je activeert met een spraakopdracht zoals "Alexa, translate Spanish", kan Alexa je een signaal geven om te beginnen met praten met een pieptoon en vervolgens je gesprekken te vertalen. Het zal zelfs een transcriptie tonen op Echo Show-apparaten. Zeg Alexa, stop om een vertaalsessie te beëindigen.

We kunnen zien dat deze functie buitengewoon handig is wanneer we praten met iemand die een andere taal spreekt. Als je je afvraagt waarom je dacht dat Alexa dit al kon doen, denk je waarschijnlijk aan de tolkmodus van Google Assistant , die debuteerde in 2019 met de mogelijkheid om 27 verschillende talen aan te kunnen. Google biedt ook de mogelijkheid om een live transcriptie weer te geven, maar natuurlijk op zijn eigen apparaten zoals de Nest Hub, in plaats van op Amazon Echo Show-apparaten.

We hebben geen kans gehad om Alexa Live Translation te testen, dus we kunnen nog niet beoordelen wat beter is, maar als je het wilt proberen, is het nu beschikbaar op Echo-apparaten in de VS.

Geschreven door Maggie Tillman.