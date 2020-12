Alexa Show and Tell komt naar het VK voor Echo Show-apparaten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Show and Tell is een Alexa-functie die is ontworpen om blinde en slechtziende mensen te helpen en het is net gelanceerd in het VK. Het maakt gebruik van de camera van de Echo Show om gewone huishoudelijke boodschappen te identificeren.

Je kunt gewoon tegen je Echo Show zeggen "Alexa, wat heb ik vast?" of "Alexa, wat heb ik in mijn hand?" beginnen. Het hele idee is dat het helpt bij het identificeren van items die moeilijk te onderscheiden zijn door aanraking, zoals ingeblikt of verpakt voedsel. De functie maakt deel uit van de steeds evoluerende Alexa Accessibility Hub .

Amazon heeft de functie oorspronkelijk ontwikkeld met het Vista Center voor blinden en slechtzienden in Californië. Om te beginnen houd je het item ongeveer 30 cm van de camera en geef je het commando. Alexa zal je vragen om het item om te draaien om alle kanten van de verpakking te laten zien.

In een reactie op de nieuwe functie zegt Robin Spinks, senior innovatiemanager bij het Royal National Institute of Blind People (RNIB): "Computervisie en kunstmatige intelligentie zijn game-changers in technologie die steeds vaker worden gebruikt om blinde en slechtziende mensen te helpen. identificeer alledaagse producten. Amazons Show and Tell gebruikt deze functies met groot succes, waardoor blinden en slechtzienden snel items kunnen identificeren.

"Door Show and Tell in mijn keuken te gebruiken, heb ik bijvoorbeeld gemakkelijk en onafhankelijk onderscheid kunnen maken tussen de potten, blikken en pakjes in mijn kasten."

Show and Tell was eerder beschikbaar in de VS. Alle Echo Show-versies worden ondersteund.

Geschreven door Dan Grabham.