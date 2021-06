Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Blink, eigendom van Amazon, heeft zijn nieuwste beveiligingscameras voor thuis verminderd - de Blink Outdoor en Indoor.

Het is een weerbestendige buitencamera die beschikbaar is in zowel de VS als het VK, naast een binnenversie die - niet verwonderlijk - Blink Indoor wordt genoemd. De Blink Outdoor is volledig probleemloos en biedt een batterijduur van twee jaar op slechts twee AA-batterijen.

Er is nu een besparing van 40 procent en $ 40, tot $ 59,99 van $ 99,99 en in het VK heeft het 45 procent korting en £ 45 korting, tot £ 54,99 vanaf £ 99,99 .

Blink Outdoor biedt ook Full HD-video en werkt samen met de gebruiksvriendelijke Blink Home Monitor-app, zodat u een liveweergave kunt zien, bewegingsmeldingen kunt ontvangen en tweerichtingsaudio kunt gebruiken.

U kunt ook aangepaste zones maken om foutieve waarschuwingen te verminderen en privacyzones markeren die niet worden geregistreerd - vergelijkbaar met zusterbedrijf Ring - dat ook eigendom is van Amazon. Zoals je zou verwachten, zijn beide cameras ook Alexa-compatibel en werken ze met Echo Show en Fire TV.

Net als Ring biedt Blink cloudopslag voor $ 3 per maand of je kunt een apart verkochte Blink Sync Module 2 gebruiken om USB-opslag te gebruiken.

De indoorversie heeft ook een korting gekregen van $ 49,99 met $ 30,01 korting , terwijl het in het VK £ 44,99 is vanaf £ 79,99, met een besparing van 44 per .

Beste Ring-besparingen voor juni 2021: goedkope aanbiedingen voor Ring-deurbellen en -cameras Door Chris Hall · 24 juni 2021

Geschreven door Dan Grabham.